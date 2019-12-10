Военный эксперт назвал безрезультатными переговоры Лаврова и Помпео

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео во время совместной пресс-конференции по итогам переговоров в Сочи

Ранее в Вашингтоне состоялись переговоры Лаврова и Помпео. Стороны обсудили Сирию, Украину, Ливию, Афганистан и Венесуэлу. Также были затронуты вопросы стратегической стабильности, судьба СНВ-3 и ситуация вокруг КНДР.

"Если говорить по-крупному, то я констатирую, что переговоры были безрезультатны. По всем основным положениям, которые были затронуты в ходе переговоров, я так понимаю по высказываниям двух министров, никаких общих точек соприкосновения найдено не было", - сказал РИА Новости эксперт.

Например, как отметил Сивков, по Венесуэле стороны остались на своих позициях. Россия считает, что правительство Николаса Мадуро законное, тогда как американская сторона считает, что это правительство тоталитарное, которое подавляет народ, и оно должно уйти. Также не было выработано совместной позиции по Сирии, Ирану.

"Ничего не было сказано по поводу продления договора СНВ-3, только общие слова о взаимных озабоченностях. Правда, Помпео заявил, что в этот договор необходимо включить Китай в обязательном порядке. У меня, как у военного человека, возникает сразу вопрос, а почему не включить туда Францию и Великобританию, являющихся членами НАТО? Естественно, я так понимаю, что полноценная договоренность о продлении договора СНВ-3, который истекает в феврале 2021 года, не достигнута", - отметил он.

По мнению эксперта, Помпео вел себя демонстративно нагло, он не стеснялся делать жесткие заявления, тогда как наш министр иностранных дел говорил в рамках дипломатических приличий.

"Таким образом, в целом, по моим оценкам, эти переговоры ни к чему существенному не привели. Может быть, было что-то такое, что не было представлено на пресс-конференции, но это уже видимо является дипломатической тайной", - заключил Сивков.