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Лидеры ЕС рассмотрят в четверг ситуацию с минскими соглашениями
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РИА Новости

Лидеры ЕС рассмотрят в четверг ситуацию с минскими соглашениями

23:30 10.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги стран-участниц заседания Совета Европы в Брюсселе. 19 октября 2017
Флаги стран-участниц заседания Совета Европы в Брюсселе. 19 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 10 дек – РИА Новости. Лидеры ЕС рассмотрят в четверг ситуацию с выполнением минских соглашений, подтвердил во вторник глава Евросовета Шарль Мишель.
Лидеры стран ЕС на предстоящей встрече должны принять политическое решение по вопросу о продлении на полгода экономических санкций против РФ. Это решение принимается на основе доклада о выполнении минских соглашений, который представляют лидеры Франции и Германии.
"Первый день (заседания Евросовета) завершится докладом о выполнении минских соглашений", - говорится в традиционном открытом письме председателя Евросовета лидерам ЕС в преддверии переговоров.
Мишель также сообщил, что на саммите планируется принять "короткое" заявление по Турции.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии официальной встречи в Елисейском дворце
Вчера, 01:50
Путин заявил о безальтернативности выполнения минских соглашений
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ЕвросоветШарль МишельЕвросоюзВ мире
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