Лидеры ЕС рассмотрят в четверг ситуацию с минскими соглашениями

БРЮССЕЛЬ, 10 дек – РИА Новости. Лидеры ЕС рассмотрят в четверг ситуацию с выполнением минских соглашений, подтвердил во вторник глава Евросовета Шарль Мишель.
Лидеры стран ЕС на предстоящей встрече должны принять политическое решение по вопросу о продлении на полгода экономических санкций против РФ. Это решение принимается на основе доклада о выполнении минских соглашений, который представляют лидеры Франции и Германии.
"Первый день (заседания Евросовета) завершится докладом о выполнении минских соглашений", - говорится в традиционном открытом письме председателя Евросовета лидерам ЕС в преддверии переговоров.
Мишель также сообщил, что на саммите планируется принять "короткое" заявление по Турции.