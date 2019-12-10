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Эксперт прокомментировал встречу Лаврова и Помпео
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РИА Новости

Эксперт прокомментировал встречу Лаврова и Помпео

23:17 10.12.2019 (обновлено: 23:18 10.12.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео во время совместной пресс-конференции по итогам переговоров в Сочи
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео во время совместной пресс-конференции по итогам переговоров в Сочи
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео показала, что Москва и Вашингтон делают некоторые шаги в сторону взаимного сближения, несмотря на то, что кризисные точки в отношениях остаются - кроме того, градус идеологической полемики Белого дома с Кремлем снижается, заявил РИА Новости доцент философского факультета МГУ, политолог Борис Межуев.
Ранее в Вашингтоне состоялись переговоры Лаврова и Помпео. Стороны обсудили Сирию, Украину, Ливию, Афганистан и Венесуэлу. Также были затронуты вопросы стратегической стабильности, судьба СНВ-3 и ситуация вокруг КНДР.
"Эта встреча говорит о том, что сторонам надо было отчитаться за прошедший период, продемонстрировать, что все-таки какие-то шаги в сторону взаимного сближения делаются, несмотря на то, что кризисные точки обойти не удалось. Все-таки общие моменты были", - сказал Межуев.
По его словам, это можно наблюдать по ситуации в Сирии, где дело удалось не довести до войны между внешними игроками.
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"США, хотя это прямо не произносилось, и Россия дали понять, что в какой-то степени их усилиями дело не доведено до подключения внешних игроков и взаимного столкновения на сирийской земле", - отметил эксперт.
Что касается КНДР, по его словам, совместными действиями Москвы и Вашингтона удалось заставить Ким Чен Ына прекратить ядерные испытания.
"Это не великая победа, но на фоне такого дипломатического безрыбья, это в заслугу могут поставить себе и Лавров, и Помпео", - считает Межуев.
Он обратил внимание и на некоторое согласие сторон по вопросу СНВ-3.
"По СНВ-3 стороны согласились, что речь идет не о приостановке этого процесса, а о необходимости подключения к этому процессу внешних сил - США предлагают Китай, а мы - европейских союзников, обладающих ядерным оружием. Здесь тоже есть взаимопонимание", - сказал собеседник агентства.
"Нельзя сказать о потеплении и перезагрузке наших отношениях, но о некотором снижении градуса идеологической полемики между нынешней американской администрацией и Кремлем - да, это все-таки привело к некоторым результатам на каких-то точечных участках", - резюмировал Межуев.
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