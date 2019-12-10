В Уфе сел пассажирский самолет с отказавшим двигателем

"На борту находились 73 пассажира, из них трое детей, восемь членов экипажа. Были приведены в готовность расчеты аварийно-спасательной команды аэропорта Уфа. В 00:20 (22:20 мск) воздушное судно совершило посадку в штатном режиме", — сообщили РИА Новости в международном аэропорту Уфа.