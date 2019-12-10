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В Раде назвали результат "нормандского саммита" ничьей в пользу Путина
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РИА Новости

В Раде назвали результат "нормандского саммита" ничьей в пользу Путина

23:12 10.12.2019
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
© РИА Новости / Алексей Никольский
КИЕВ, 10 дек – РИА Новости. Депутат Верховной рады от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко назвал результаты саммита в "нормандском формате", который прошел в Париже, "ничьей в пользу (президента России Владимира) Путина".
Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" завершился в Париже в ночь на вторник. Также прошли двусторонние встречи лидеров. В преддверии саммита пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что саммит в "нормандском формате" может оставить послевкусие разочарования.
"Ничья в пользу Путина. Шкура выделки не стоит. Ставка на нормандский саммит, очную встречу и диалог с агрессором пока совсем не оправдала тех надежд, которые на нее возлагались. Надеюсь, что это заставит Владимира Зеленского скорректировать свою тактику по достижению мира", - написал Гончаренко в колонке для "Украинской правды".
По его словам, значительная часть украинского общества продолжит сопротивляться и не готова пойти на уступки, которые пересекут так называемые "красные линии" - те, которые повлияют на суверенитет государства Украина.
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Ранее лидеры стран "нормандской четверки" приняли коммюнике по итогам встречи, прошедшей в понедельник в Париже. В документе подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе и открытие новых пунктов пропуска в течение 30 дней. Помимо этого, лидеры "нормандской четверки" призвали контактную группу обеспечить обмен удерживаемых в Донбассе "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам". Следующая встреча лидеров состоится через четыре месяца. Из коммюнике следует, что одной из ее основных тем станет организация местных выборов в Донбассе.
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"Нормандский" саммит в ПарижеАлексей ГончаренкоВерховная Рада УкраиныВладимир ПутинВ мире
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