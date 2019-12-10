Болсонару назвал Грету Тунберг "соплячкой"

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент Бразилии Президент Бразилии Жаир Болсонару назвал шведскую школьницу и экоактивистку Грету Тунберг "соплячкой", которой слишком много внимания уделяется в СМИ, в ответ на ее высказывание о гибели представителей коренных народов в Бразилии, передает портал Globo

В воскресенье юная активистка отреагировала на события, произошедшие в штате Мараньян на северо-востоке Бразилии, где двух лидеров племени гуажажара расстреляли из проезжающей мимо машины. В своем Twitter она посетовала на то, что коренных жителей буквально убивают за попытку защитить леса от незаконной вырубки, а мир молчит об этом, и назвала эту ситуацию позором.

Во вторник Болсонару выступал перед журналистами, комментируя в Мараньяне, и не обошел стороной слова Тунберг.

"Грета сказала, что индейцы умерли, потому что защищали леса Амазонии. Удивительно, что пресса уделяет так много внимания такой соплячке, как она", - цитирует портал бразильского президента.

При этом Болсонару добавил, что его беспокоят "любые смерти" и что правительство хочет уменьшить незаконную вырубку леса в стране.

Грета в свою очередь по традиции поменяла описание в своем микроблоге в Twitter на португальское слово "Pirralha", которым ее обозвал бразильский президент.

Тунберг уже меняла описание своего профиля на "Добрая, но плохо информированная девочка", после слов президент РФ Владимира Путина, а какое-то время описание на ее страничке гласило: "Очень счастливая девочка, которая предвкушает светлое и прекрасное будущее". Эту фразу сказал президент США Дональд Трамп в ответ на ее выступление в ООН. Обычно же в статусе шведской школьницы размещено следующее выражение: "16-летняя эко-активистка с синдромом Аспергера".