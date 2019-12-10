В Мехико утвердили изменения в договоре о торговле с США и Канадой

Договор пересматривает правила доступа участников на внутренние рынки трёх стран, тарифы и некоторые нормы трудового законодательства. После подписания изменений он должен пройти ратификацию в парламентах стран. Ожидается, что новые нормы вступят в силу в июне 2020 года.