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В Мехико утвердили изменения в договоре о торговле с США и Канадой
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РИА Новости

В Мехико утвердили изменения в договоре о торговле с США и Канадой

23:05 10.12.2019
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© Fotolia / dan talsonПлощадь Конститущии в Мехико
Площадь Конститущии в Мехико
© Fotolia / dan talson
МЕХИКО, 10 дек - РИА Новости. Представители США, Канады и Мексики подписали во вторник в Мехико поправки к трёхстороннему соглашению стран о свободной торговле, позволяющие начать парламентскую ратификацию документа.
"Мы пришли к фундаментальному соглашению. Это договор, работающий на благо трех народов, наций и правительств", - заявил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор после подписания протокола изменений к соглашению, трансляцию вело правительство Мексики в Twitter.
Работа над пересмотром положений Североамериканского договора о свободной торговле началась в 2017 году и была отмечена рядом конфликтов, включая угрозы введения пошлин США в отношении Канады.
Договор пересматривает правила доступа участников на внутренние рынки трёх стран, тарифы и некоторые нормы трудового законодательства. После подписания изменений он должен пройти ратификацию в парламентах стран. Ожидается, что новые нормы вступят в силу в июне 2020 года.
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Андрес Мануэль Лопес ОбрадорСевероамериканская зона свободной торговлиСШАВ мире
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