Около мэрии Москвы появился мемориал, посвященный Лужкову

Цветы у здания Мэрии в память о бывшем мэре Москвы Юрии Лужкове

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Мемориал, посвящённый бывшему мэру Москвы Мемориал, посвящённый бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову , появился возле стен мэрии, десятки людей принесли туда цветы и зажгли лампады, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии.

Лужков, возглавлявший Москву с 1992 по 2010 годы, скончался во вторник на 84-м году жизни. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в четверг, 12 декабря, совершит отпевание экс-мэра Москвы в храме Христа Спасителя.

В мэрии отметили, что они установили стол с книгой и портрет. Портрет Юрия Лужкова с чёрной лентой выставлен у здания мэрии со стороны Вознесенского переулка, передаёт корреспондент РИА Новости. На длинных столах установлены красные свечи и выложены букеты роз и гвоздик. Здесь же - книга памяти, на страницах которой каждый горожанин может оставить свои соболезнования родным и близким, а также мысли и воспоминания о столице времен ушедшего градоначальника.

"Ты был и остаёшься первым в мире мэром, который не побоялся сойти в исторически опасные недра", - гласит запись на первых листах.

К памятному месту, несмотря на позднее время, приходят как жители, так и гости Москвы.