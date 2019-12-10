В ОБСЕ оценили результаты саммита "нормандской четверки"

Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце

Он подчеркнул, что если согласованные шаги будут претворены в жизнь, это станет важным вкладом в разрешение конфликта на востоке Украины.

"Я очень рад, что дальнейшие шаги предусматривают такие меры, как приверженность режиму прекращения огня, разминирование, обмен пленными, создание новых участков разведения сил и средств вдоль линии соприкосновения, открытие новых пунктов въезда и выезда - те конкретные меры, за которые выступало словацкое председательство в ОБСЕ с начала этого года", - цитирует Лайчака пресс-служба ОБСЕ.