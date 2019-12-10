В ОБСЕ оценили результаты саммита "нормандской четверки"

ВЕНА, 10 дек - РИА Новости. Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак во вторник поприветствовал результаты саммита "нормандской четверки" в Париже и договоренность о повторной встрече в течение четырех месяцев.
Он подчеркнул, что если согласованные шаги будут претворены в жизнь, это станет важным вкладом в разрешение конфликта на востоке Украины.
"Я очень рад, что дальнейшие шаги предусматривают такие меры, как приверженность режиму прекращения огня, разминирование, обмен пленными, создание новых участков разведения сил и средств вдоль линии соприкосновения, открытие новых пунктов въезда и выезда - те конкретные меры, за которые выступало словацкое председательство в ОБСЕ с начала этого года", - цитирует Лайчака пресс-служба ОБСЕ.
Он также приветствует договоренность лидеров "нормандской четверки" встретиться снова в течение четырех месяцев для обсуждения политических вопросов и вопросов в сфере безопасности, включая организацию местных выборов.