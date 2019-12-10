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Венгерский чиновник спровоцировал скандал в Совете ЕС
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РИА Новости

Венгерский чиновник спровоцировал скандал в Совете ЕС

22:55 10.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги государств членов ЕС в здании Европейского Совета в Брюсселе
Флаги государств членов ЕС в здании Европейского Совета в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 10 дек – РИА Новости. Заседание Совета ЕС, посвященное рассмотрению правовых претензий к Венгрии, закончилось во вторник скандалом, спровоцированным утечками в соцсеть, которые допустил участник венгерской делегации, сопроводив их намеками на связи ряда членов ЕК с Джорджем Соросом.
Во вторник в Брюсселе прошло заседание Совета ЕС, на котором рассматривались досье Польши и Венгрии, в отношении которых ЕК инициировала дисциплинарные процедуры из-за нарушений европейских норм в правовой сфере.
Во время закрытого обсуждения венгерского досье один из участников национальной делегации начал выкладывать в своем аккаунте в Twitter сообщения о содержании встречи, фотографии, а также критические комментарии. Особое возмущение среди делегаций Совета ЕС вызвала фотография зампреда ЕК Веры Юровой в компании скандального финансиста Джорджа Сороса, которая сопровождалась подписью: "Вот так работает оркестр Сороса".
"Что касается утечек. У нас сегодня прошла закрытая дискуссия. То, что произошло, вызывает разочарование. Я ясно заявила, что не ожидаю таких вещей от коллег, все были шокированы. Я попросила страну предоставить участникам Совета письменные объяснения этим событиям", - заявила журналистам в Брюсселе представитель финского председательства Титти Туппурайнен, комментируя инцидент.
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По ее словам, "это действительно серьезный вопрос, потому что такого рода дискуссии носят закрытый характер согласно договору ЕС".
Европарламент в прошлом году одобрил резолюцию с призывом применить дисциплинарные меры к Венгрии из-за "нарушения страной европейских норм и принципов верховенства права". Речь идет о возможном запуске Еврокомиссией процедуры, которая в итоге может привести к лишению Венгрии права голоса в Совете ЕС в рамках статьи 7 договора о ЕС.
В начале этого года Еврокомиссия уже обвиняла правительство Венгрии в кампании по дезинформации населения о якобы сговоре ЕК с Соросом. По мнению исполнительной коллегии, венгерская кампания "искажала правду и стремилась изобразить мрачную картину тайного заговора по стимулированию миграции в Европу".
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Совет ЕСБрюссельДжордж СоросВенгрияВ мире
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