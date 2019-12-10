Венгерский чиновник спровоцировал скандал в Совете ЕС

БРЮССЕЛЬ, 10 дек – РИА Новости. Заседание Заседание Совета ЕС , посвященное рассмотрению правовых претензий к Венгрии , закончилось во вторник скандалом, спровоцированным утечками в соцсеть, которые допустил участник венгерской делегации, сопроводив их намеками на связи ряда членов ЕК с Джорджем Соросом

Во вторник в Брюсселе прошло заседание Совета ЕС, на котором рассматривались досье Польши и Венгрии, в отношении которых ЕК инициировала дисциплинарные процедуры из-за нарушений европейских норм в правовой сфере.

Во время закрытого обсуждения венгерского досье один из участников национальной делегации начал выкладывать в своем аккаунте в Twitter сообщения о содержании встречи, фотографии, а также критические комментарии. Особое возмущение среди делегаций Совета ЕС вызвала фотография зампреда ЕК Веры Юровой в компании скандального финансиста Джорджа Сороса, которая сопровождалась подписью: "Вот так работает оркестр Сороса".

"Что касается утечек. У нас сегодня прошла закрытая дискуссия. То, что произошло, вызывает разочарование. Я ясно заявила, что не ожидаю таких вещей от коллег, все были шокированы. Я попросила страну предоставить участникам Совета письменные объяснения этим событиям", - заявила журналистам в Брюсселе представитель финского председательства Титти Туппурайнен, комментируя инцидент.

По ее словам, "это действительно серьезный вопрос, потому что такого рода дискуссии носят закрытый характер согласно договору ЕС".

Европарламент в прошлом году одобрил резолюцию с призывом применить дисциплинарные меры к Венгрии из-за "нарушения страной европейских норм и принципов верховенства права". Речь идет о возможном запуске Еврокомиссией процедуры, которая в итоге может привести к лишению Венгрии права голоса в Совете ЕС в рамках статьи 7 договора о ЕС.