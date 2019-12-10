Москалькова поблагодарила Путина за поддержку института омбудсменов

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выразила благодарность президенту России Владимиру Путину за поддержку института уполномоченных и понимание особенностей работы аппарата.
Во вторник президент встретился с региональными уполномоченными по правам человека.
"В этом году День прав человека насыщен яркими событиями, многие из которых произошли впервые за всю историю института российской правозащиты. Одним из них стала встреча нашей сплоченной команды уполномоченных с президентом. Искренне благодарна Владимиру Владимировичу за поддержку нашего института, понимание всей сложности работы с такой тонкой, хрупкой материей как человеческая судьба", - написала Москалькова в Instagram.