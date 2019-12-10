Лавров предложил США зафиксировать обязательства по невмешательству

"Мы не раз предлагали и сегодня в очередной раз напомнили зафиксировать взаимные обязательства о невмешательстве во внутренние дела друг друга по образцу обмена личными нотами, который состоялся в 1933 году, когда возобновлялись дипломатические отношения между Советским Союзом и США. Президент Рузвельт предложил, американская сторона предложила и мы согласились обменяться письмами между президентом Рузвельтом и нашим министром иностранных дел Литвиновым. В письмах были зафиксированы обязательства не допускать какого-либо вмешательства во внутренние дела друг друга", - заявил министр на пресс-конференции по итогам переговоров с Помпео.