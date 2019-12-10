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Лавров предложил США зафиксировать обязательства по невмешательству
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РИА Новости

Лавров предложил США зафиксировать обязательства по невмешательству

22:29 10.12.2019
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© POOL / Перейти в фотобанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова и госсекретаря США М. Помпео
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и госсекретаря США М. Помпео
© POOL
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на переговорах с госсекретарем США Майком Помпео предложил зафиксировать обязательства стран по невмешательству в дела друг друга.
"Мы не раз предлагали и сегодня в очередной раз напомнили зафиксировать взаимные обязательства о невмешательстве во внутренние дела друг друга по образцу обмена личными нотами, который состоялся в 1933 году, когда возобновлялись дипломатические отношения между Советским Союзом и США. Президент Рузвельт предложил, американская сторона предложила и мы согласились обменяться письмами между президентом Рузвельтом и нашим министром иностранных дел Литвиновым. В письмах были зафиксированы обязательства не допускать какого-либо вмешательства во внутренние дела друг друга", - заявил министр на пресс-конференции по итогам переговоров с Помпео.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео во время совместной пресс-конференции по итогам переговоров в Сочи
Вчера, 21:41
Лавров заявил, что обсудил с Помпео стратегическую стабильность
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Майк ПомпеоСергей ЛавровМИД РФВашингтон (город)СШАВ мире
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