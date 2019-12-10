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Лавров обсудил вопрос об "украинском факторе" на выборах в США
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РИА Новости

Лавров обсудил вопрос об "украинском факторе" на выборах в США

22:20 10.12.2019
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© POOL / Перейти в фотобанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова и госсекретаря США М. Помпео
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и госсекретаря США М. Помпео
© POOL
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 10 дек — РИА Новости. Вопрос об "украинском факторе" на выборах 2016 года, который сейчас обсуждается в США в рамках импичмента президента Дональда Трампа, не имеет никакого отношения к России, все это доказывает абсурдность обвинений в адрес Москвы, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
В США на фоне слушаний по импичменту в отношении Трампа в ряде СМИ активно обсуждается сюжет о том, что украинская сторона, а не Россия, якобы вмешивалась в выборы 2016 года и взломала серверы демократической партии.
"Вопрос касательно Украины и выборов в США в 2016 году, он к нам не имеет никакого отношения. Это вопрос между двумя суверенными государствами, но косвенно, наверное, он позволяет лучше понять абсурдность тех обвинений, которые в наш адрес выдвигались, будто мы вмешивались в выборы 2016 года", - сказал Лавров по итогам встречи с госсекретарем США Майком Помпео в Вашингтоне.
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и госсекретаря США М. Помпео
Вчера, 22:01
Лавров обсудил с Помпео контроль над вооружениями
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Импичмент Дональда ТрампаМайк ПомпеоСергей ЛавровУкраинаВ мире
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