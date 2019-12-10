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Врачи рассказали, чем опасны пробники косметики в магазинах
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РИА Новости

Врачи рассказали, чем опасны пробники косметики в магазинах

22:18 10.12.2019 (обновлено: 23:55 10.12.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПроизводство губной помады
Производство губной помады
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. На косметических пробниках в магазинах в большом количестве размножаются опасные для здоровья патогенные микроорганизмы. Об этом Пятому каналу рассказали ряд врачей и экспертов.
"При различных исследованиях, когда проводили микробиологические испытания, то находили и стафилококки, и грибы плесени, и дрожжи, и синегнойную палочку", — заявила врач-дерматолог Наталья Васильева.
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Кроме того, в косметической продукции обнаружили герпес и гепатит. Вирусы с легкостью попадают на карандаши, помады и кисточки, так как покупатели постоянно трогают их грязными руками и роняют на пол. Кроме того, бактерии попадают в пробники с обычной пылью, которая оседает на них с течением времени.
Согласно исследованиям, зараженными оказываются около 90 процентов открытых косметических товаров в магазинах. Наносить продукцию из пробников может быть вредно даже на руки, если на коже есть микроповреждения.
Эксперты подчеркивают, что опасность представляют также бритвенные принадлежности и косметика для мужчин.
Врач-косметолог Татьяна Баллиран рассказала, что пациенты часто не понимают, что инфекция попала в организм через косметику, и не обращаются к докторам.
"Может быть высыпание, мелкие точечки, гнойнички на лице. Естественно, никто не думает на кисточки, на спонжики, поэтому все затягивают процесс лечения", — пояснила она.
Всю подозрительную продукцию врачи советуют сразу выбрасывать, так как если продолжить ею пользоваться, то назначенные доктором лекарства не окажут необходимого эффекта.
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