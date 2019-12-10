Врачи рассказали, чем опасны пробники косметики в магазинах

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. На косметических пробниках в магазинах в большом количестве размножаются опасные для здоровья патогенные микроорганизмы. Об этом На косметических пробниках в магазинах в большом количестве размножаются опасные для здоровья патогенные микроорганизмы. Об этом Пятому каналу рассказали ряд врачей и экспертов.

"При различных исследованиях, когда проводили микробиологические испытания, то находили и стафилококки, и грибы плесени, и дрожжи, и синегнойную палочку", — заявила врач-дерматолог Наталья Васильева.

Кроме того, в косметической продукции обнаружили герпес и гепатит. Вирусы с легкостью попадают на карандаши, помады и кисточки, так как покупатели постоянно трогают их грязными руками и роняют на пол. Кроме того, бактерии попадают в пробники с обычной пылью, которая оседает на них с течением времени.

Согласно исследованиям, зараженными оказываются около 90 процентов открытых косметических товаров в магазинах. Наносить продукцию из пробников может быть вредно даже на руки, если на коже есть микроповреждения.

Эксперты подчеркивают, что опасность представляют также бритвенные принадлежности и косметика для мужчин.

Врач-косметолог Татьяна Баллиран рассказала, что пациенты часто не понимают, что инфекция попала в организм через косметику, и не обращаются к докторам.

"Может быть высыпание, мелкие точечки, гнойнички на лице. Естественно, никто не думает на кисточки, на спонжики, поэтому все затягивают процесс лечения", — пояснила она.