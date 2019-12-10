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Лавров заявил о росте торгового оборота с США, несмотря на санкции
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РИА Новости

Лавров заявил о росте торгового оборота с США, несмотря на санкции

22:14 10.12.2019
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео во время совместной пресс-конференции по итогам переговоров в Сочи
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео во время совместной пресс-конференции по итогам переговоров в Сочи
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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ВАШИНГТОН, 10 дек — РИА Новости. Торговый оборот РФ и США увеличился при президенте США Дональде Трампе до 27 миллиардов долларов, несмотря на санкции, этому нужно придать дополнительный стимул, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Несмотря на санкции, которые, как известно, вредят всем, торговля двусторонняя при президентстве Дональда Трампа уверенно росла - с уровня в 20 миллиардов долларов, на который этот объем торговый низвел президент Обама, президент США по итогам этого года помог достичь уровня в 27 миллиардов, это почти на одну треть увеличение, и это означает новые рабочие места в обеих странах и рост прибыли производителей. Думаю, что если придать такой кооперации дополнительные стимулы, то результаты будут еще более взаимовыгодными", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с госсекретарем США Майком Помпео.
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и госсекретаря США М. Помпео
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Майк ПомпеоДональд ТрампСергей ЛавровЭкономика
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