В Сети появился трейлер "Нового папы" с Джудом Лоу и Джоном Малковичем

МОСКВА, 10 дек – РИА Новости . HBO выпустил первый трейлер продолжения сериала "Молодой папа", который получил название "Новый папа". В новом сезоне снялись Джуд Лоу и Джон Малкович.

Как понятно из трейлера, папа римский Пий XIII (Джуд Лоу) находится в коме, поэтому выбран новый глава церкви Иоанн Павел III (Джон Малкович). Когда Пий XIII приходит в сознание между ними начинается противостояние, каждый хочет стать лидером католической церкви. Сценарий режиссер шоу Паоло Соррентино написал вместе с Умберто Кантарелло и Стефано Бисесом.