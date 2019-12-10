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В Сети появился трейлер "Нового папы" с Джудом Лоу и Джоном Малковичем
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РИА Новости

В Сети появился трейлер "Нового папы" с Джудом Лоу и Джоном Малковичем

22:16 10.12.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк76-й Венецианский кинофестиваль. День пятый
76-й Венецианский кинофестиваль. День пятый
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. HBO выпустил первый трейлер продолжения сериала "Молодой папа", который получил название "Новый папа". В новом сезоне снялись Джуд Лоу и Джон Малкович.
Как понятно из трейлера, папа римский Пий XIII (Джуд Лоу) находится в коме, поэтому выбран новый глава церкви Иоанн Павел III (Джон Малкович). Когда Пий XIII приходит в сознание между ними начинается противостояние, каждый хочет стать лидером католической церкви. Сценарий режиссер шоу Паоло Соррентино написал вместе с Умберто Кантарелло и Стефано Бисесом.
Приглашенными звездами стали Шэрон Стоун и Мэрилин Мэнсон. Всего в "Новом папе" 8 серий.
Премьера сериала запланирована на HBO на 13 января.
Пресс-конференция актера Джона Малковича
1 сентября, 17:15Культура
Джон Малкович рассказал, почему согласился сыграть в сериале "Новый Папа"
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КультураКино и сериалыНовости культурыДжон МалковичПаоло СоррентиноДжуд ЛоуМэрилин Мэнсон (Брайан Уорнер)Шэрон Стоун
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