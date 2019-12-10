Россия готова продлить СНВ-3 хоть сегодня, заявил Лавров

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ -3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока Вашингтон не объявил, намерен ли его продлевать. Президент США Дональд Трамп говорил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергли.