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Россия готова продлить СНВ-3 хоть сегодня, заявил Лавров
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РИА Новости

Россия готова продлить СНВ-3 хоть сегодня, заявил Лавров

22:08 10.12.2019
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© РИА Новости / ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / ТАСС/POOL
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ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. Россия готова продлить договор СНВ-3 хоть сегодня, сейчас слово за американскими коллегами, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Поскольку речь идет о продлении договора о Стратегических наступательных вооружениях, как я уже отметил, Россия устами своего президента в очередной раз на днях подтвердила свою готовность уже сейчас договориться о его продлении, чтобы снять напряженность в мировом сообществе по поводу того, что последний инструмент контроля над вооружениями между США и РФ перестанет действовать. Мы, как я сказал, готовы на это хоть сегодня, слово за нашими американскими коллегами", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с госсекретарем США Майком Помпео.
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