Лавров и Помпео провели переговоры в Вашингтоне

Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и госсекретаря США М. Помпео

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео провели переговоры в Вашингтоне. Дипломаты обсудили отношения между странами, региональные проблемы и ситуацию с контролем вооружений. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.

О "нормандском саммите"

Главы внешнеполитических ведомств обсудили итоги "нормандского саммита". Так, Лавров подробно рассказал госсекретарю США и его делегации о принятых на встрече решениях и вопросах, которые еще предстоит урегулировать для выполнения Минских соглашений.

"Принципиально важно, что итоговый документ, который президенты России, Украины, Франции и канцлер Германии вчера одобрили, подтверждает незыблемость минских договоренностей и требует их полного выполнения", — подчеркнул Лавров.

О суде над Полом Уиланом

Дипломаты также высказались о ситуации с задержанным по обвинению в шпионаже Полом Уиланом. Помпео заявил, что президент США Дональд Трамп считает приоритетом возвращение американца на родину. В свою очередь, Лавров отметил, что решения по судьбе американского гражданина будут принимать после судебного процесса.

Кроме того, он заверил Помпео, что в России серьезно относятся к заявлениям Уилана об ухудшении его здоровья. При этом глава МИД отметил, что создавать задержанному образ мученика неправильно.

"Пол Уилан — может быть, это тактика, которую выбрали его адвокаты — ведет себя вызывающе. Он угрожает сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний, грозит просверлить им голову дрелью и делает очень много других аррогантных высказываний", — заявил он.

О невмешательстве

Лавров и Помпео затронули тему вмешательства во внутренние дела государств. Госсекретарь заявил главе МИД о недопустимости подобных шагов.

"Администрация Трампа всегда будет работать, чтобы защитить сущность наших выборов. Если Россия или другой иностранный игрок предпримет шаги, направленные на подрыв наших демократических процессов, мы предпримем действия в ответ", — сказал он.

Как отметил, в свою очередь, глава российского МИД, на все обращения Москвы с предложением обсудить "вмешательство России" в якобы внутренние дела США Вашингтон не отреагировал.

"Все спекуляции относительно нашего мнимого вмешательства во внутренние процессы в США безосновательны. Никаких фактов, которые это подтверждали бы, мы не видели и никто их нам не предъявил, наверное, просто потому, что их не существует", — сказал Лавров.

Он предложил Помпео зафиксировать обязательства по невмешательству в дела друг друга по образцу обмена личными нотами, который состоялся в 1933 году при возобновлении дипотношений между СССР и США.

Об СНВ-3

Глава российского МИД заявил, что Москва готова продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), слово остается за США.

Договор был заключен в другую эпоху, с тех пор угрозы стратегической стабильности изменились, отреагировал Помпео.

"Был другой баланс сил между великими державами, другие типы вооружений, угрозы были иные по сравнению с сегодняшним днем. Сегодня угроза стратегической стабильности — не только бомбардировщики, подлодки или ракеты, есть другие методы, которыми можно приводить к разбалансированию стабильности", — заявил госсекретарь.

Он отметил, что в соглашение нужно добавить Китай. По его словам, это создаст систему договоров, обеспечивающих стратегическую стабильность, подобных СНВ и РСМД.

По словам Помпео, Лавров предложил США рассмотреть подключение Франции и Великобритании к переговорам по стратегической стабильности.