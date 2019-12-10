Лавров: США не реагируют на призывы обсудить "вмешательство России"

ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. На все обращения Москвы с предложением обсудить "вмешательство России" в якобы внутренние дела США со стороны Вашингтона было ноль реакции, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Лавров находится с визитом в столице США.
"Все спекуляции относительно нашего мнимого вмешательства во внутренние процессы в США безосновательны. Никаких фактов, которые это подтверждали бы, мы не видели и никто их нам не предъявил, наверное, просто потому, что их не существует", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с госсекретарем США Майком Помпео.
Он напомнил, что когда начались первые высказывания на эту тему - это было еще накануне выборов в США в 2016 году.
"Мы по каналам, которые тогда существовали между Москвой и Вашингтоном с администрацией Барака Обамы, запрашивали много раз американских партнеров о возможности разобраться в тех подозрениях, которые высказывались в октябре 2016 года и вплоть до инаугурации Дональда Трампа. Ответов никаких не было. На все наши предложения по поводу того, что если вы нас подозреваете, давайте вместе сядем и поговорим, положите факты на стол - ноль реакции", - отметил министр.