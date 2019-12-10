Лавров: США не реагируют на призывы обсудить "вмешательство России"

Он напомнил, что когда начались первые высказывания на эту тему - это было еще накануне выборов в США в 2016 году.

"Мы по каналам, которые тогда существовали между Москвой и Вашингтоном с администрацией Барака Обамы, запрашивали много раз американских партнеров о возможности разобраться в тех подозрениях, которые высказывались в октябре 2016 года и вплоть до инаугурации Дональда Трампа. Ответов никаких не было. На все наши предложения по поводу того, что если вы нас подозреваете, давайте вместе сядем и поговорим, положите факты на стол - ноль реакции", - отметил министр.