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Помпео обсудил с Лавровым ситуацию на Украине
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РИА Новости

Помпео обсудил с Лавровым ситуацию на Украине

21:45 10.12.2019
715
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ РФ Сергей Лавров, посол России в США Анатолий Антонов и госсекретарь США Майк Помпео во время встречи в Вашингтоне
Министр иностранных дел РФ РФ Сергей Лавров, посол России в США Анатолий Антонов и госсекретарь США Майк Помпео во время встречи в Вашингтоне
© РИА Новости / POOL
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ВАШИНГТОН, 10 дек — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что обсудил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым Украину, подчеркнул необходимость соблюдения минских договоренностей.
"Мы также говорили об Украине, большая часть наших переговоров касалась Украины. Господин Лавров вернулся из Парижа, где проходили переговоры между Путиным и Зеленским. Также мы говорили о безопасности и суверенитете этой страны. Также сказал Лаврову, что Крым принадлежит Украине, а также – что необходимо придерживаться и исполнять положения минских договоренностей", — заявил госсекретарь Помпео журналистам по итогам встречи.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео во время совместной пресс-конференции по итогам переговоров в Сочи
Вчера, 21:41
Лавров заявил, что обсудил с Помпео стратегическую стабильность
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Ситуация на УкраинеМайк ПомпеоСергей ЛавровВ мире
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