Помпео обсудил с Лавровым ситуацию на Украине

ВАШИНГТОН, 10 дек — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что обсудил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым Украину, подчеркнул необходимость соблюдения минских договоренностей.
"Мы также говорили об Украине, большая часть наших переговоров касалась Украины. Господин Лавров вернулся из Парижа, где проходили переговоры между Путиным и Зеленским. Также мы говорили о безопасности и суверенитете этой страны. Также сказал Лаврову, что Крым принадлежит Украине, а также – что необходимо придерживаться и исполнять положения минских договоренностей", — заявил госсекретарь Помпео журналистам по итогам встречи.