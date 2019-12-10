Лавров заявил, что обсудил с Помпео стратегическую стабильность

"Одной из центральных тем бесед была стратегическая стабильность. Мы обратили внимание на отрицательные последствия выхода США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", — заявил он на пресс-конференции по итогам переговоров.

"Подчеркнули, что и в нынешних условиях, после того как договор прекратил свое существование, мы заинтересованы в том, чтобы эту сферу стратегической стабильности не пускать на самотек", - добавил Лавров.