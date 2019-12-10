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Лавров заявил, что обсудил с Помпео стратегическую стабильность
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РИА Новости

Лавров заявил, что обсудил с Помпео стратегическую стабильность

21:41 10.12.2019
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео во время совместной пресс-конференции по итогам переговоров в Сочи
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео во время совместной пресс-конференции по итогам переговоров в Сочи
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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ВАШИНГТОН, 10 дек – РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что обсудил с госсекретарем США Майком Помпео стратегическую стабильность, Москва обратила внимание на негативные последствия выхода США из ДРСМД.
"Одной из центральных тем бесед была стратегическая стабильность. Мы обратили внимание на отрицательные последствия выхода США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", — заявил он на пресс-конференции по итогам переговоров.
"Подчеркнули, что и в нынешних условиях, после того как договор прекратил свое существование, мы заинтересованы в том, чтобы эту сферу стратегической стабильности не пускать на самотек", - добавил Лавров.
Здание Министерства иностранных дел России
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Майк ПомпеоДоговор о РСМДСергей ЛавровРоссияСШАБезопасностьВ мире
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