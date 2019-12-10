Помпео и Лавров обсудили урегулирование в Сирии

"По Сирии мы работаем над внедрением резолюции 2254. Это резолюция ООН. И мы считаем, что нет военного решения и что Сирия не должна стать убежищем для террористических групп и (запрещенной в РФ) ИГИЛ*", - сказал Помпео на пресс-конференции по итогам переговоров с Лавровым в Вашингтоне.



*Террористическая организация, запрещенная в России