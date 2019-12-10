Помпео заявил Лаврову о недопустимости вмешательства в выборы

"Что касается вмешательства в наши внутренние дела, то тут все было однозначно: это недопустимо. И я ясно передал наши ожидания в отношении России. Администрация Трампа всегда будет работать, чтобы защитить сущность наших выборов. Если Россия или другой иностранный игрок предпримет шаги, направленные на подрыв наших демократических процессов, мы предпримем действия в ответ", — сказал он на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым по итогам переговоров.