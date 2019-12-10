Помпео обсудил с Лавровым Афганистан

"Мы говорили о сотрудничестве между нашими странами в отношении действий в Афганистане", — заявил Помпео в ходе совместной пресс-конференции с Лавровым.

Лавров прибыл во вторник в столицу США. Визит, который был подготовлен в сжатые сроки, проходит на фоне очередного витка напряженности в отношениях РФ и США, а также в разгар слушаний по импичменту Дональду Трампу.