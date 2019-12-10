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Помпео обсудил с Лавровым Афганистан
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РИА Новости

Помпео обсудил с Лавровым Афганистан

21:22 10.12.2019 (обновлено: 21:47 10.12.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео во время совместной пресс-конференции по итогам переговоров в Сочи
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео во время совместной пресс-конференции по итогам переговоров в Сочи
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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ВАШИНГТОН, 10 дек – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что обсудил Афганистан с главой российского МИД Сергеем Лавровым.
"Мы говорили о сотрудничестве между нашими странами в отношении действий в Афганистане", — заявил Помпео в ходе совместной пресс-конференции с Лавровым.
Лавров прибыл во вторник в столицу США. Визит, который был подготовлен в сжатые сроки, проходит на фоне очередного витка напряженности в отношениях РФ и США, а также в разгар слушаний по импичменту Дональду Трампу.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео
Вчера, 04:27
Помпео ответил, каково принимать Лаврова на фоне импичмента Трампа
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Майк ПомпеоСергей ЛавровАфганистанВ мире
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