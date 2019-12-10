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Премьер Греции обсудил с послом США "провокации Турции"
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РИА Новости

Премьер Греции обсудил с послом США "провокации Турции"

21:15 10.12.2019
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© РИА Новости / Геннадий МельникВыступление премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса на 4-м европейско-арабском саммите
Выступление премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса на 4-м европейско-арабском саммите
© РИА Новости / Геннадий Мельник
АФИНЫ, 10 дек - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис во вторник встретился в своей резиденции с послом США в Афинах Джеффри Пайеттом для подготовки поездки в США с 6 по 8 января, сообщила пресс-служба премьера.
Мицотакис встретится с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме 7 января. До этого, 6 января, премьер Греции вместе с греческой диаспорой примет участие в освящении вод во Флориде.
"В ходе встречи обсуждалось также содержание писем, которые Греция направила генеральному секретарю ООН и в Совет Безопасности ООН. Премьер-министр разъяснил послу США позицию Греции и действия в ответ на провокационные действия Турции. Следует напомнить, что подписание меморандума с Ливией было охарактеризовано Госдепартаментом США как "провокационный акт", - говорится в сообщении пресс-службы премьера.
Министерство иностранных дел Греции направило 9 декабря письма генеральному секретарю ООН и председателю Совета Безопасности ООН с просьбой не признавать меморандум между Турцией и Ливией по морским зонам, поскольку он нарушает международное право, и не регистрировать его.
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Президент Турции Тайип Эрдоган и глава правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж, контролирующий лишь часть территории страны, в конце ноября подписали меморандумы о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонимании по морским зонам. Турция опубликовала карту морских зон "с учетом турецко-ливийского меморандума", согласно которой значительная часть греческой исключительной экономической зоны "отходит" к Турции. Меморандум по морским зонам был ратифицирован турецким парламентом, документ направлен в ООН.
Председатель палаты представителей (парламента) Ливии Агила Салех Исса в письме генсеку ООН назвал незаконными подписанные ПНС Ливии меморандумы с Турцией.
МИД Греции в четверг выслал ливийского посла в ответ на подписание меморандума о морских зонах.
В Афинах заявляют, что права Греции на морские зоны ее островов установлены международным правом и не подлежат обсуждению.
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Кириакос МицотакисДжеффри ПайеттДональд ТрампЛивияГрецияТурцияСШАВ мире
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