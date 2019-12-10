Премьер Греции обсудил с послом США "провокации Турции"

"В ходе встречи обсуждалось также содержание писем, которые Греция направила генеральному секретарю ООН и в Совет Безопасности ООН. Премьер-министр разъяснил послу США позицию Греции и действия в ответ на провокационные действия Турции. Следует напомнить, что подписание меморандума с Ливией было охарактеризовано Госдепартаментом США как "провокационный акт", - говорится в сообщении пресс-службы премьера.

Президент Турции Тайип Эрдоган и глава правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж, контролирующий лишь часть территории страны, в конце ноября подписали меморандумы о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонимании по морским зонам. Турция опубликовала карту морских зон "с учетом турецко-ливийского меморандума", согласно которой значительная часть греческой исключительной экономической зоны "отходит" к Турции. Меморандум по морским зонам был ратифицирован турецким парламентом, документ направлен в ООН.