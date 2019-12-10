Премьер Греции обсудил с послом США "провокации Турции"

АФИНЫ, 10 дек - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис во вторник встретился в своей резиденции с послом США в Афинах Джеффри Пайеттом для подготовки поездки в США с 6 по 8 января, сообщила пресс-служба премьера.
Мицотакис встретится с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме 7 января. До этого, 6 января, премьер Греции вместе с греческой диаспорой примет участие в освящении вод во Флориде.
"В ходе встречи обсуждалось также содержание писем, которые Греция направила генеральному секретарю ООН и в Совет Безопасности ООН. Премьер-министр разъяснил послу США позицию Греции и действия в ответ на провокационные действия Турции. Следует напомнить, что подписание меморандума с Ливией было охарактеризовано Госдепартаментом США как "провокационный акт", - говорится в сообщении пресс-службы премьера.
Президент Турции Тайип Эрдоган и глава правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж, контролирующий лишь часть территории страны, в конце ноября подписали меморандумы о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонимании по морским зонам. Турция опубликовала карту морских зон "с учетом турецко-ливийского меморандума", согласно которой значительная часть греческой исключительной экономической зоны "отходит" к Турции. Меморандум по морским зонам был ратифицирован турецким парламентом, документ направлен в ООН.
Председатель палаты представителей (парламента) Ливии Агила Салех Исса в письме генсеку ООН назвал незаконными подписанные ПНС Ливии меморандумы с Турцией.
МИД Греции в четверг выслал ливийского посла в ответ на подписание меморандума о морских зонах.
В Афинах заявляют, что права Греции на морские зоны ее островов установлены международным правом и не подлежат обсуждению.