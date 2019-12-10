РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-10T21:11+0300
https://ria.ru/20191210/1562231922.html
Путин пообещал решить вопрос вычета подоходного налога из МРОТ
https://cdn24.img.ria.ru/images/156223/14/1562231498_0:204:2917:1845_1036x0_80_0_0_e20570309fe2144d9845786cec480aa9.jpg
РИА Новости

Путин пообещал решить вопрос вычета подоходного налога из МРОТ

21:11 10.12.2019
586
© РИА Новости / Алексей ДружининПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с региональными уполномоченными по правам человека
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с региональными уполномоченными по правам человека
© РИА Новости / Алексей Дружинин
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что не оставит нерешённой проблему вычета подоходного налога из зарплат работников, получающих минимальный размер оплаты труда, пообещав сформулировать соответствующие предложения.
Во вторник президент встретился с региональными уполномоченными по правам человека. Омбудсмен Тамбовской области Владимир Репин в ходе встречи рассказал о проблеме вычета из МРОТ подоходного налога, с которой люди обращаются к правозащитникам. Он попросил решить этот вопрос, предложив либо освободить работников, получающих минимальную плату, от налога, либо на 13% повысить размер самого МРОТ.
Купюры номиналом 200 и 2000 рублей
2 декабря, 09:24
Названы российские регионы с самыми высокими зарплатами
"Вы выбрали правильного человека для вопроса", - ответил Путин с улыбкой, подчеркнув, что это очень чувствительный и социально значимый вопрос.
"Его люди не зря задают, и вы его сейчас сформулировали. Ну, если это минимальный размер оплаты труда, а он у нас приравнен к прожиточному минимуму, тогда что, мы, забирая какую-то часть денег, опускаем человека ниже прожиточного минимума? Здесь есть над чем подумать. Я хочу вас заверить, что я ваш вопрос без ответа не оставлю. Но не сейчас, хорошо?" - добавил он.
Президент отметил, что это же касается вопросов помощи семьям с детьми, поддержки материнства. "Здесь тоже есть хорошие идеи, но пока, может быть, преждевременно об этом говорить. Я постараюсь оформить эти предложения, которые у меня сейчас есть", - пояснил Путин.
Рейтинг российских регионов по уровню зарплат — 2019
2 декабря, 00:00
Рейтинг российских регионов по уровню зарплат — 2019
1330005
Обсудить 0
МРОТВладимир ПутинРоссияОбщество
Рекомендуем
Министр финансов РФ Антон Силуанов
Силуанов назвал возможные сроки решения суда по делу о долге Украины
Президент РФ В. Путин провел заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Путин пообещал помочь с законопроектом об "уголовном проступке"
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
Аваков озвучил план по взятию под контроль украинской границы
Паспорт гражданина Российской Федерации. Архивное фото
В МВД предложили упростить украинцам и белорусам получение гражданства
Капельница в больнице
Опека подаст иск против родителей девочки, жившей в больнице пять лет
Путин назвал чушью лишение инвалидности людей без парного органа
Путин оценил ситуацию с лишением инвалидности потерявшего глаз ребенка
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Путин пообещал дальнейшие индексации материнского капитала
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков
Пушков раскритиковал Уткина за шутку про смерть Лужкова
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео во время совместной пресс-конференции по итогам переговоров в Сочи
Помпео попросил Россию поддержать Гуаидо в качестве лидера Венесуэлы
Автомобиль Следственного комитета РФ
Задержанный в Югре полицейский пытался сбыть наркотики
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Путин пообещал подумать о превращении 31 декабря в выходной день
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео во время совместной пресс-конференции по итогам переговоров в Сочи
Помпео рассказал о договоренностях с Лавровым
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Путин поручит рассмотреть использование сельхозземель для лесоводства
Участники группы Roxette Мари Фредрикссон и Пер Гессле
Пер Гессле выразил соболезнования в связи со смертью солистки Roxette
Мужчина делает селфи с обезьяной
В Таиланде обезьяна искусала российского туриста
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:05Названы самые комфортные для жизни города России
03:59Снегопад во Владивостоке привел к задержке рейсов и крупному ДТП
03:59"Мисс Львов" попала в скандал из-за поездки в Москву
03:54NYT: Пентагон прекратил подготовку всех курсантов из Саудовской Аравии
03:50МИД прокомментировал реакцию адвоката Уилана на утверждения Лаврова
03:35На Ямайке продается вилла создателя Джеймса Бонда
03:30В Коми создали уникальный природный нацпарк площадью 57 тысяч гектаров
03:28Опытный образец космической оранжереи будет готов к концу 2021 года
03:25Исследование: 13% семей в российских мегаполисах живет за счет жены
03:23Эксперты рассказали, какую зарплату россияне считают справедливой
03:20Дело против Порошенко угрожает "нормандскому" формату, считает адвокат
03:15Послы четырех стран бойкотировали Нобелевскую церемонию в Стокгольме
03:12Фильм "Т-34" пользуется большим успехом в Японии
03:09В Минтруда поддержали проект о профилактике семейно-бытового насилия
03:08Соловьев ответил на упреки Зеленского
03:04Почти 180 компаний объявили о намерении бороться с изменениями климата
02:54Россия выступает против внешнего вмешательства в Ираке и Ливане
02:51Лавров: нельзя ждать от КНДР денуклеаризации в обмен на будущие выгоды
02:49Лавров заявил, что Трамп понимает выгоду от хороших отношений с РФ
02:48Лавров обсудил с Помпео создание консультативного бизнес-совета РФ-США
Лента новостейМолния