Путин пообещал решить вопрос вычета подоходного налога из МРОТ

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что не оставит нерешённой проблему вычета подоходного налога из зарплат работников, получающих минимальный размер оплаты труда, пообещав сформулировать соответствующие предложения.
Во вторник президент встретился с региональными уполномоченными по правам человека. Омбудсмен Тамбовской области Владимир Репин в ходе встречи рассказал о проблеме вычета из МРОТ подоходного налога, с которой люди обращаются к правозащитникам. Он попросил решить этот вопрос, предложив либо освободить работников, получающих минимальную плату, от налога, либо на 13% повысить размер самого МРОТ.
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"Вы выбрали правильного человека для вопроса", - ответил Путин с улыбкой, подчеркнув, что это очень чувствительный и социально значимый вопрос.
"Его люди не зря задают, и вы его сейчас сформулировали. Ну, если это минимальный размер оплаты труда, а он у нас приравнен к прожиточному минимуму, тогда что, мы, забирая какую-то часть денег, опускаем человека ниже прожиточного минимума? Здесь есть над чем подумать. Я хочу вас заверить, что я ваш вопрос без ответа не оставлю. Но не сейчас, хорошо?" - добавил он.
Президент отметил, что это же касается вопросов помощи семьям с детьми, поддержки материнства. "Здесь тоже есть хорошие идеи, но пока, может быть, преждевременно об этом говорить. Я постараюсь оформить эти предложения, которые у меня сейчас есть", - пояснил Путин.
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