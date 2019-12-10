Аваков озвучил план по взятию под контроль украинской границы

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал, каким образом Киев планирует взять под контроль границу между Украиной и Россией в Донбассе. Об этом он сообщил в комментарии телеканалу Hromadske.
По его словам, это можно сделать за два дня до выборов в Донбассе. В соответствии с планом Авакова украинские силы постепенно будут занимать небольшие участки границы.
"Вот у нас есть 408 километров границы, мы будем каждый день уменьшать, и за день до выборов раз — и вся граница у нас под контролем", — сказал министр.
Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" завершился в Париже в ночь на вторник. Лидеры России, Украины, Франции и Германии согласовали разведение сил в трех новых пунктах в Донбассе до конца марта 2020 года, что отражено в итоговом коммюнике встречи. Кроме того, участники саммита подтвердили необходимость урегулировать конфликт на юго-востоке Украины на основе Минских соглашений. В частности, документ предусматривает проведение местных выборов в Донбассе до передачи контроля над границей киевским властям. Однако украинская сторона отказывается выполнять этот пункт договоренностей.