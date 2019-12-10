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2019-12-10T21:50+0300
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Аваков озвучил план по взятию под контроль украинской границы
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РИА Новости

Аваков озвучил план по взятию под контроль украинской границы

21:05 10.12.2019 (обновлено: 21:50 10.12.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМинистр внутренних дел Украины Арсен Аваков
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал, каким образом Киев планирует взять под контроль границу между Украиной и Россией в Донбассе. Об этом он сообщил в комментарии телеканалу Hromadske.
По его словам, это можно сделать за два дня до выборов в Донбассе. В соответствии с планом Авакова украинские силы постепенно будут занимать небольшие участки границы.

"Вот у нас есть 408 километров границы, мы будем каждый день уменьшать, и за день до выборов раз — и вся граница у нас под контролем", — сказал министр.

Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" завершился в Париже в ночь на вторник. Лидеры России, Украины, Франции и Германии согласовали разведение сил в трех новых пунктах в Донбассе до конца марта 2020 года, что отражено в итоговом коммюнике встречи. Кроме того, участники саммита подтвердили необходимость урегулировать конфликт на юго-востоке Украины на основе Минских соглашений. В частности, документ предусматривает проведение местных выборов в Донбассе до передачи контроля над границей киевским властям. Однако украинская сторона отказывается выполнять этот пункт договоренностей.
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Саммит в Париже: "Договорились продолжать договариваться"
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"Нормандский" саммит в ПарижеСитуация на Украине"Нормандская четверка"Арсен АваковУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Авакову больше не наливать..
10 декабря, 21:10
NotSo Old
88360202
И ещё 2-3 часа и хоп, у него Крым под контролем 😀
10 декабря, 21:56
Хугуес Нврн
28590001
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