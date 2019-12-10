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В МВД предложили упростить украинцам и белорусам получение гражданства
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РИА Новости

В МВД предложили упростить украинцам и белорусам получение гражданства

21:05 10.12.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников Паспорт гражданина Российской Федерации. Архивное фото
Паспорт гражданина Российской Федерации. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Законопроект, предлагающий отменить собеседование при приеме в гражданство РФ для граждан Украины и Белоруссии, свободно говорящих по-русски, представил во вторник статс-секретарь - заместитель министра внутренних дел Игорь Зубов.
"Законопроектом предлагается, что граждане Украины и республики Беларусь, свободно владеющие русским языком, будут освобождаться от собеседования при подаче личного заявления в подразделение по вопросам миграции. Факт свободного владения соискателями российского гражданства русским языком будет фиксироваться при приеме заявления комиссионным актом и средствами аудиоконтроля", - сообщил Зубов на заседании комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.
По его словам, с мая 2014 года носителями русского языка признаны более 80 тысяч соискателей гражданства, из них порядка 47 тысяч украинцев, белорусов - более 800.
"Предполагаем, что принятие законопроекта позволит оптимизировать процедуру приема в российское гражданство более чем для 172 тысяч граждан Украины и порядка 32 тысяч граждан республики Беларусь, которые в настоящее время постоянно проживают в РФ на основании вида на жительства и вправе претендовать на гражданство", - заключил замминистра.
Вид на башни и крепостную стену Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, основанного в середине XV века в Печорах
9 декабря, 12:33
Спикеру парламента Эстонии Пыллуаасу предложили дать гражданство РФ
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