В МВД предложили упростить украинцам и белорусам получение гражданства

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Законопроект, предлагающий отменить собеседование при приеме в гражданство Законопроект, предлагающий отменить собеседование при приеме в гражданство РФ для граждан Украины Белоруссии , свободно говорящих по-русски, представил во вторник статс-секретарь - заместитель министра внутренних дел Игорь Зубов

"Законопроектом предлагается, что граждане Украины и республики Беларусь, свободно владеющие русским языком, будут освобождаться от собеседования при подаче личного заявления в подразделение по вопросам миграции. Факт свободного владения соискателями российского гражданства русским языком будет фиксироваться при приеме заявления комиссионным актом и средствами аудиоконтроля", - сообщил Зубов на заседании комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

По его словам, с мая 2014 года носителями русского языка признаны более 80 тысяч соискателей гражданства, из них порядка 47 тысяч украинцев, белорусов - более 800.