РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-10T20:42+0300
https://ria.ru/20191210/1562231171.html
Путин пообещал помочь с законопроектом об "уголовном проступке"
https://cdn23.img.ria.ru/images/156223/10/1562231059_0:0:3122:1756_1036x0_80_0_0_34f37430538462c40a1d4c6594866e6e.jpg
РИА Новости

Путин пообещал помочь с законопроектом об "уголовном проступке"

20:42 10.12.2019
360
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Президент РФ В. Путин провел заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал рассмотреть вопрос о введении в законодательство понятия "уголовный проступок", чтобы негативный шлейф судимости за незначительные нарушения не тянулся за человеком всю жизнь.
В ходе общения с региональными уполномоченными по правам человека к президенту обратились с просьбой о гуманизации уголовного законодательства. Его попросили обратить внимание на законопроект, который вводит понятие "уголовный проступок" и уже в течение года находится в Госдуме. "Просьба как-то подвигать этот проект", - обратились к президенту.
Президент России встретился с новым составом СПЧ
Вчера, 20:04В центре внимания
Президент России встретился с новым составом СПЧ
"Это вопрос, действительно, не новый, мы неоднократно его обсуждали. Честно говоря, упустил из вида, в каком состоянии находится этот вопрос, где там документы. Мы посмотрим и постараемся придать соответствующую динамику", - заявил Путин.
Президент отметил, что разговаривал по этому поводу с председателем Верховного суда. "За человеком тянется почти на всю жизнь судимость, я это понимаю, и надо отнестись к этому должным образом. С каждым бывает, все что угодно может случиться. Если это проступок, который не представляет большой общественной опасности, то можно поступить таким образом, чтобы этот шлейф не тянулся за человеком всю жизнь", - сказал российский лидер.
По его словам, судимости снимаются, но "как правило, пишут: "Судимость снята", но значит, что она была". "Я услышал, постараемся поработать с этим", - заключил Путин.
Владимир Путин и Валерий Фадеев на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Вчера, 19:56
Глава СПЧ оценил встречу с Путиным как содержательную и демократичную
12100011
Обсудить 1
Совет по правам человека при Президенте РФВладимир ПутинРоссияОбщество
Рекомендуем
Президент РФ В. Путин провел заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Путин назвал оправданным запрет движения "Хизб ут-Тахрир"* в России
Президент РФ Владимир Путин и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова во время встречи. 5 мая 2017
Москалькова пожелала Путину, чтобы не нарушались его права на отдых
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с региональными уполномоченными по правам человека
Путин пообещал решить вопрос вычета подоходного налога из МРОТ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео во время совместной пресс-конференции по итогам переговоров в Сочи
Помпео рассказал о договоренностях с Лавровым
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам военного строительства и развития военно-промышленного комплекса
Путин прокомментировал дело "Нового величия"
Паспорт гражданина Российской Федерации. Архивное фото
В МВД предложили упростить украинцам и белорусам получение гражданства
Город Могадишо
В Сомали боевики в полицейской форме напали на отель, сообщили СМИ
Министр финансов РФ Антон Силуанов
Силуанов назвал возможные сроки решения суда по делу о долге Украины
Владимир Путин и Валерий Фадеев на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Глава СПЧ оценил встречу с Путиным как содержательную и демократичную
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Путин пообещал дальнейшие индексации материнского капитала
Председатель Медиа-совета Русского географического общества, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной конкурсу медиагрантов РГО
Песков опроверг слова Авакова о "сдавших нервах" у Суркова в Париже
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
Аваков озвучил план по взятию под контроль украинской границы
Офис компании Нафтогаз в Киеве
"Нафтогаз" заявил, что у "Газпрома" остались "козыри" на переговорах
Знак запрета курения
Законопроект о возврате курилок в аэропорты прошел второе чтение
Владимир Путин и Валерий Фадеев на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека
О протестах и притеснениях крымчан Киевом: Путин провел заседание СПЧ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:05Названы самые комфортные для жизни города России
03:59Снегопад во Владивостоке привел к задержке рейсов и крупному ДТП
03:59"Мисс Львов" попала в скандал из-за поездки в Москву
03:54NYT: Пентагон прекратил подготовку всех курсантов из Саудовской Аравии
03:50МИД прокомментировал реакцию адвоката Уилана на утверждения Лаврова
03:35На Ямайке продается вилла создателя Джеймса Бонда
03:30В Коми создали уникальный природный нацпарк площадью 57 тысяч гектаров
03:28Опытный образец космической оранжереи будет готов к концу 2021 года
03:25Исследование: 13% семей в российских мегаполисах живет за счет жены
03:23Эксперты рассказали, какую зарплату россияне считают справедливой
03:20Дело против Порошенко угрожает "нормандскому" формату, считает адвокат
03:15Послы четырех стран бойкотировали Нобелевскую церемонию в Стокгольме
03:12Фильм "Т-34" пользуется большим успехом в Японии
03:09В Минтруда поддержали проект о профилактике семейно-бытового насилия
03:08Соловьев ответил на упреки Зеленского
03:04Почти 180 компаний объявили о намерении бороться с изменениями климата
02:54Россия выступает против внешнего вмешательства в Ираке и Ливане
02:51Лавров: нельзя ждать от КНДР денуклеаризации в обмен на будущие выгоды
02:49Лавров заявил, что Трамп понимает выгоду от хороших отношений с РФ
02:48Лавров обсудил с Помпео создание консультативного бизнес-совета РФ-США
Лента новостейМолния