Путин пообещал помочь с законопроектом об "уголовном проступке"

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин пообещал рассмотреть вопрос о введении в законодательство понятия "уголовный проступок", чтобы негативный шлейф судимости за незначительные нарушения не тянулся за человеком всю жизнь.

В ходе общения с региональными уполномоченными по правам человека к президенту обратились с просьбой о гуманизации уголовного законодательства. Его попросили обратить внимание на законопроект, который вводит понятие "уголовный проступок" и уже в течение года находится в Госдуме. "Просьба как-то подвигать этот проект", - обратились к президенту.

"Это вопрос, действительно, не новый, мы неоднократно его обсуждали. Честно говоря, упустил из вида, в каком состоянии находится этот вопрос, где там документы. Мы посмотрим и постараемся придать соответствующую динамику", - заявил Путин.

Президент отметил, что разговаривал по этому поводу с председателем Верховного суда. "За человеком тянется почти на всю жизнь судимость, я это понимаю, и надо отнестись к этому должным образом. С каждым бывает, все что угодно может случиться. Если это проступок, который не представляет большой общественной опасности, то можно поступить таким образом, чтобы этот шлейф не тянулся за человеком всю жизнь", - сказал российский лидер.