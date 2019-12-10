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Задержанный в Югре полицейский пытался сбыть наркотики
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РИА Новости

Задержанный в Югре полицейский пытался сбыть наркотики

20:33 10.12.2019 (обновлено: 20:34 10.12.2019)
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 дек - РИА Новости. Сотрудник подразделения по борьбе с наркотиками управления МВД по Сургуту (ХМАО), которого задержали с гашишем, намеревался сбыть его, сообщает СУСК РФ по региону.
Ранее в региональном УМВД сообщили РИА Новости, что в Сургуте оперативники ведомства при содействии ФСБ задержали оперуполномоченного, который служит в подразделении по противодействию незаконному обороту наркотиков. При нем, по данным УМВД, находилось более 20 пакетиков с наркотиками, в одном из них, направленном на экспертизу, было не менее 1,5 грамма гашиша. Кроме того, оперативники нашли наркотики в ходе обыска в квартире, где живет подозреваемый.
Согласно информации СУСК, уголовное дело в отношении него возбуждено по статье о покушении на сбыт наркотиков с использованием своего служебного положения.
"По версии следствия, подозреваемый намеревался сбыть неопределенному кругу лиц на территории города Сургута наркотическое средство массой не менее 1,58 грамма. Довести свой преступный умысел до конца подозреваемый не смог... Подозреваемый задержан, с его участием проводятся следственные действия", - говорится в сообщении.
Как отмечали в региональном УМВД, сотрудник полиции отправлен под арест, назначена служебная проверка, его уволят по отрицательным мотивам. Также проверка проводится и в отношении его непосредственных руководителей, они будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, подчеркнули в ведомстве.
Прокуратура
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