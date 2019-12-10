Задержанный в Югре полицейский пытался сбыть наркотики

Ранее в региональном УМВД сообщили РИА Новости, что в Сургуте оперативники ведомства при содействии ФСБ задержали оперуполномоченного, который служит в подразделении по противодействию незаконному обороту наркотиков. При нем, по данным УМВД, находилось более 20 пакетиков с наркотиками, в одном из них, направленном на экспертизу, было не менее 1,5 грамма гашиша. Кроме того, оперативники нашли наркотики в ходе обыска в квартире, где живет подозреваемый.