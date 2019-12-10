Путин назвал оправданным запрет движения "Хизб ут-Тахрир"* в России

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Запрет деятельности исламистской организации Запрет деятельности исламистской организации Хизб ут-Тахрир *, которая признана ВС РФ террористической, обязателен для исполнения на территории России, влияние идеологии этой организации уже имело тяжелые последствия, связанные например с отказом от переливания крови детям, жизнь которых зависела от этого, заявил президент РФ Владимир Путин

Путин во вторник встретился с членами президентского совета по правам человека. Один из членов СПЧ , адвокат Юрий Костанов упомянул о решении Верховного суда РФ, признавшего террористической организацию Хизб ут-Тахрир*. По его словам, единственное доказательство, которое упоминает суд - список террористических организаций госдепа США, при этом организация не совершала терактов, а ее участников приговаривают к серьёзным срокам, уточнил правозащитник. Он убеждён, что это явно несправедливое решение.

"Что касается вашей позиции по известной организации Хизб ут-Тахрир*, которую вы считаете безобидной. Эта организация создана в 1953 году в Иерусалиме одним из ваших - условно - коллег, судьей шариатского суда. Она в своих уставных документах основополагающих прямо провозглашает необходимость создания всемирного халифата путём захвата власти и продвижения своих идей в различных государствах мира, и российское государство здесь не исключение", - заявил в ответ Путин.

Он отметил также, что эта организация во многих странах мира работает легально, но во всех государствах-членах Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) она запрещена как террористическая. Президент уточнил, что эта организация запрещена и во многих исламских государствах, например в Саудовской Аравии, Египте, Тунисе. В январе 2003 года состоялось решение судебных инстанций ФРГ, признавших Хизб ут-Тахрир* террористической, а через два месяца то же самое сделал Верховный суд России, напомнил глава государства.

"Деятельность этой организации сводится в том числе к тому, что она членам своей секты - так можно сказать - запрещает обращаться к другим религиям, вмешивается в частную личную семейную жизнь и так далее. К сожалению, имели место и тяжелые последствия с продвижением их идей, связанные с тем, что они запрещают, например, переливание крови, и препятствовали переливанию крови детям, которым эта процедура была крайне необходима для спасения жизни. Последний трагический случай произошёл в Российской Федерации в Кабардино-Балкарии в прошлом году, ребёнок умер. Там, где помощь оказывалась адептам этого движения принудительным образом, там детей удалось спасти", - заявил Путин.

Говоря о запрете Хизб ут-Тахрир*, он подчеркнул: "это решение принято Верховным судом Российской Федерации в полном соответствии с действующим в России законом, является поэтому необходимым к исполнению".