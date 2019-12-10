Медведев поздравил Санну Марин с назначением премьером Финляндии

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил Санну Марин с назначением на пост премьера Финляндии, выразив надежду на продолжение конструктивного диалога, сообщила пресс-служба кабмина.

Парламент Финляндии во вторник одобрил кандидатуру нового премьер-министра Финляндии Санны Марин.

"Россию и Финляндию связывают дружественные и добрососедские отношения. Убеждён, что продолжение конструктивного диалога на уровне глав правительств будет способствовать дальнейшему поступательному развитию российско-финляндского сотрудничества во всех областях, реализации совместных экономических и инвестиционных проектов", - говорится в телеграмме.

Отныне правительства всех Северных стран, кроме Швеции, возглавляют женщины. Правительство Исландии с 2017 года возглавляет Катрин Якобсдоуттир, Дании с 27 июня Метте Фредериксен, Норвегии с 2013 года Эрна Сульберг.

Санна Марин самый молодой премьер-министр не только страны, но и мира - ей 34 года, а Финляндией будет впервые управлять "женская пятерка" - лидеры всех остальных правящих партий тоже женщины: 32-летняя Катри Кулмуни возглавляет "Центристов", 34-летняя Мария Охисало - председатель "Зеленых", Союзом левых сил руководит 32-летняя Ли Андерссон, 55-летняя Анна-Мая Хенрикссон - председатель Шведской народной партии.