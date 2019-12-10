Суд в Румынии оставил в силе приговор экс-главе парламента

КИШИНЕВ, 10 дек - РИА Новости. Верховный суд кассации и юстиции Румынии отказался отменить приговор бывшему председателю палаты депутатов парламента страны Ливиу Драгню, который был приговорен к 3,5 годам лишения свободы, сообщает румынский телеканал Digi 24.
Драгня был осужден за превышение служебных полномочий 21 июня 2018 года, его приговорили к 3,5 годам лишения свободы. Окончательный приговор после многочисленных апелляций был вынесен в конце мая этого года.
"Верховный суд кассации и юстиции отклонил обращение об аннулировании приговора экс-председателю Социал-демократической партии. Судьи.. сочли обращение Ливиу Драгни необоснованным", - сообщает телеканал.
Судьи пояснили, что Драгня в поданном в октябре обращении об аннулировании приговора указал причины, которые не соответствуют законодательным нормам, предполагающим возможность освобождения заключенного. Решение суда является окончательным.
По данным Национального антикоррупционного управления, в 2013 году Драгня в качестве главы уезда Телеорман, допустил принятие на работу в Генеральное управление социальной помощи и защиты ребенка уезда двух сотрудниц, которые на самом деле трудились в региональной уездной организации Социал-демократической партии. Прокуратура установила, что обе женщины ни разу не появлялись на рабочих местах в управлении, не выполняли свои обязанности, но получали зарплату. По данным следствия, координируя и контролируя деятельность Генерального управления, Драгня повлиял на то, чтобы должности были закреплены за "мертвыми душами". Дело передали в суд в июле 2016 года.
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