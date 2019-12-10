Суд в Румынии оставил в силе приговор экс-главе парламента

Драгня был осужден за превышение служебных полномочий 21 июня 2018 года, его приговорили к 3,5 годам лишения свободы. Окончательный приговор после многочисленных апелляций был вынесен в конце мая этого года.

По данным Национального антикоррупционного управления, в 2013 году Драгня в качестве главы уезда Телеорман, допустил принятие на работу в Генеральное управление социальной помощи и защиты ребенка уезда двух сотрудниц, которые на самом деле трудились в региональной уездной организации Социал-демократической партии. Прокуратура установила, что обе женщины ни разу не появлялись на рабочих местах в управлении, не выполняли свои обязанности, но получали зарплату. По данным следствия, координируя и контролируя деятельность Генерального управления, Драгня повлиял на то, чтобы должности были закреплены за "мертвыми душами". Дело передали в суд в июле 2016 года.