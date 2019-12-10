Депутата Госдумы Владимира Бурматова забрали в больницу с заседания

Парламентарий почувствовал себя плохо во время пленарного заседания, ему вызвали скорую. Медики отвезли депутата в больницу с подозрением на острый аппендицит.

Бурматова сразу прооперировали. Он рассказал, что пока продолжит работу из больницы, но надеется в понедельник уже прийти на заседание.