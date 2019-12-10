Депутата Госдумы Владимира Бурматова забрали в больницу с заседания

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Депутат Государственной думы от Челябинской области, председатель комитета по экологии Владимир Бурматов попал в больницу, сообщает портал 74.ru.
Парламентарий почувствовал себя плохо во время пленарного заседания, ему вызвали скорую. Медики отвезли депутата в больницу с подозрением на острый аппендицит.
Бурматова сразу прооперировали. Он рассказал, что пока продолжит работу из больницы, но надеется в понедельник уже прийти на заседание.
"Работы в комитете очень много, параллельно семь законов идет на принятие, и приходится этим заниматься отсюда", — пояснил депутат.