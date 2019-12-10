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Депутата Госдумы Владимира Бурматова забрали в больницу с заседания
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РИА Новости

Депутата Госдумы Владимира Бурматова забрали в больницу с заседания

19:50 10.12.2019 (обновлено: 20:27 10.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов
Председатель комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Председатель комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Депутат Государственной думы от Челябинской области, председатель комитета по экологии Владимир Бурматов попал в больницу, сообщает портал 74.ru.
Парламентарий почувствовал себя плохо во время пленарного заседания, ему вызвали скорую. Медики отвезли депутата в больницу с подозрением на острый аппендицит.
Бурматова сразу прооперировали. Он рассказал, что пока продолжит работу из больницы, но надеется в понедельник уже прийти на заседание.
"Работы в комитете очень много, параллельно семь законов идет на принятие, и приходится этим заниматься отсюда", — пояснил депутат.
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Госдума РФВладимир БурматовЧелябинская областьПроисшествия
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