Мордовия будет укреплять сотрудничество с Белоруссией

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 дек — РИА Новости. Глава Мордовии Глава Мордовии Владимир Волков обсудил вопросы укрепления сотрудничества с руководителем отделения посольства Республики Беларусь в Нижнем Новгороде Александром Власовым, сообщает пресс-служба правительства региона.

Внешнеторговый оборот между Мордовией Белоруссией за 2018 год составил почти 60 миллионов долларов - это рост в 1,6 раза по сравнению с предыдущим периодом. Внешнеторговые отношения с Белоруссией поддерживают свыше 60 предприятий Мордовии.

"Глава Мордовии напомнил, что каждый десятый комбайн для мордовских земледельцев закуплен в Белоруссии, а парк общественного транспорта Саранска перед чемпионатом мира по футболу был обновлен за счет автобусов производства Минского автомобильного завода", - говорится в сообщении.

В ходе встречи было принято решение активизировать сотрудничество в экономической и гуманитарной сферах. "Чтобы ускорить наши рабочие отношения, давайте договоримся о взаимодействии наших заместителей правительства, курирующих внешнеэкономические связи, обменяемся бизнес-миссиями и затем выйдем на подписание нового пятилетнего соглашения о сотрудничестве", - сказал Волков.

Сообщается, что руководитель отделения посольства Республики Беларусь принял участие в церемонии награждения юбилейной медалью "75 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков" жителей Мордовии, принимавших участие в освобождении Республики Беларусь.