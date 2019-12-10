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Республика Мордовия
Республика Мордовия
2019-12-10T19:44+0300
https://ria.ru/20191210/1562229657.html
Мордовия будет укреплять сотрудничество с Белоруссией
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РИА Новости

Мордовия будет укреплять сотрудничество с Белоруссией

19:44 10.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкГлава Республики Мордовия Владимир Волков
Глава Республики Мордовия Владимир Волков
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Глава Республики Мордовия Владимир Волков. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 дек — РИА Новости. Глава Мордовии Владимир Волков обсудил вопросы укрепления сотрудничества с руководителем отделения посольства Республики Беларусь в Нижнем Новгороде Александром Власовым, сообщает пресс-служба правительства региона.
Внешнеторговый оборот между Мордовией и Белоруссией за 2018 год составил почти 60 миллионов долларов - это рост в 1,6 раза по сравнению с предыдущим периодом. Внешнеторговые отношения с Белоруссией поддерживают свыше 60 предприятий Мордовии.
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"Глава Мордовии напомнил, что каждый десятый комбайн для мордовских земледельцев закуплен в Белоруссии, а парк общественного транспорта Саранска перед чемпионатом мира по футболу был обновлен за счет автобусов производства Минского автомобильного завода", - говорится в сообщении.
В ходе встречи было принято решение активизировать сотрудничество в экономической и гуманитарной сферах. "Чтобы ускорить наши рабочие отношения, давайте договоримся о взаимодействии наших заместителей правительства, курирующих внешнеэкономические связи, обменяемся бизнес-миссиями и затем выйдем на подписание нового пятилетнего соглашения о сотрудничестве", - сказал Волков.
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Сообщается, что руководитель отделения посольства Республики Беларусь принял участие в церемонии награждения юбилейной медалью "75 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков" жителей Мордовии, принимавших участие в освобождении Республики Беларусь.
"Несмотря на прошедшие 75 лет, память о тех, кто воевал за страну, всегда остается в сердцах и россиян, и белорусов. Поэтому так важно с почтением и трепетом относиться к нашим ветеранам, которые живы, чествовать их заслуги перед страной, которые невозможно переоценить", - сказал глава Мордовии.
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Республика МордовияВладимир ВолковРеспублика МордовияБелоруссияВ мире
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