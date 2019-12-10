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Греция попросила ООН не признавать меморандум между Турцией и Ливией
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РИА Новости

Греция попросила ООН не признавать меморандум между Турцией и Ливией

19:37 10.12.2019
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© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
© РИА Новости / Роман Махмутов
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АФИНЫ, 10 дек – РИА Новости. Министерство иностранных дел Греции направило письма генеральному секретарю ООН и председателю Совета Безопасности ООН с просьбой не признавать меморандум между Турцией и Ливией по морским зонам, поскольку он нарушает международное право, и не регистрировать его, сообщил официальный представитель правительства Греции Стелиос Петсас на брифинге во вторник.
"В первом письме подчеркивается, что "соглашение" Турции и Ливии было заключено недобросовестно и нарушает морское право, поскольку морские зоны Турции и Ливии не являются смежными, а между двумя государствами нет общей морской границы. Кроме того, в "соглашении" не учитываются греческие острова и их право иметь морские зоны (континентальный шельф и ИЭЗ)", — сказал Петсас.
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По его словам, в письме также отмечается, что "соглашение" является недействительным, поскольку оно не было одобрено ливийским парламентом, о чем свидетельствует письмо председателя ливийского парламента генеральному секретарю ООН.
"По этим причинам наша страна в целом отвергает его как недействительное и неспособное повлиять на суверенные права Греции", - сказал официальный представитель правительства.
"Отмечается (в письме - ред.) также, что заключение "соглашения" нарушает мир и безопасность в регионе, а также содержится призыв к Совету Безопасности рассмотреть его (соглашение - ред.), чтобы осудить как противоречащее международному праву, и призвать Турцию и Ливию воздерживаться от любых действий, которые нарушили бы суверенные права Греции и обострили напряженность в регионе", - сообщил Петсас.
По его словам, Греция в письме на имя генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша просит в связи с недействительностью соглашения не регистрировать его в Организации Объединенных Наций и не публиковать отделом океанического и морского права ООН.
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Петсас сообщил также, что премьер-министр Кириакос Мицотакис поставит вопрос о турецких провокациях на саммите Евросоюза 13-14 декабря.
"Мы на этом Совете Европы хотим немного выйти за рамки санкций, мы хотим немного большего. Мы хотим осуждения Турции на самом высоком политическом уровне лидерами Совета Европы за турецкую провокацию. Чтобы это "соглашение" было объявлено незаконным и не имеющим юридической силы. И, конечно же, (мы хотим) четкой поддержки Греции. Мы добиваемся политического зонтика для любых санкций или других действий, которые будут принимать другие институты ЕС", - сказал официальный представитель правительства.
На вопрос, что будет делать Греция, если Турция пойдет до конца и направит буровую установку в морской район, "согласованный с Ливией", Петсас ответил: "Греция сделает все, что необходимо", однако отказался конкретизировать.
МЕМОРАНДУМ
Президент Турции Тайип Эрдоган и глава правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж, контролирующий лишь часть территории страны, в конце ноября подписали меморандумы о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонимании по морским зонам. Турция опубликовала карту морских зон "с учетом турецко-ливийского меморандума", согласно которой значительная часть греческой исключительной экономической зоны "отходит" к Турции. Меморандум по морским зонам был ратифицирован турецким парламентом, документ направлен в ООН.
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Председатель палаты представителей (парламента) Ливии Агила Салех Исса назвал незаконными подписанные ПНС Ливии меморандумы с Турцией. В письме генсеку ООН Салех называет "незаконным образованием" правительство в Триполи, и заявил, что меморандум по морским зонам нарушает права и юрисдикцию других государств.
Председатель палаты представителей Ливии в среду и четверг будет находиться в Афинах по приглашению спикера парламента Греции Костаса Тасуласа. Программа его пребывания пока не известна.
МИД Греции в четверг выслал ливийского посла в ответ на подписание меморандума о морских зонах.
В Афинах заявляют, что права Греции на морские зоны ее островов установлены международным правом и не подлежат обсуждению.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля этого года не прекращает попыток захватить Триполи.
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