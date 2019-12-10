США ввели санкции в отношении главы УМВД Грозного Аслана Ирасханова

"Министерство внесло в списки Аслана Ирасханова, главу Министерства внутренних дел по городу Грозному в Чеченской Республике Российской Федерации, за его причастность к серьезным нарушениям прав человека", — говорится в документе.

В частности, американские власти утверждают, что в отношении него "имеются заслуживающие доверия предположения о его ответственности за казни в общей сложности 27 человек". Подобные события, говорится в документе, имели место, когда он еще возглавлял "отряд полиции А. А. Кадырова".