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США ввели санкции в отношении главы УМВД Грозного Аслана Ирасханова
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РИА Новости

США ввели санкции в отношении главы УМВД Грозного Аслана Ирасханова

19:28 10.12.2019 (обновлено: 20:07 10.12.2019)
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© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
ВАШИНГТОН, 10 дек — РИА Новости. США ввели санкции против главы УМВД по городу Грозному Аслана Ирасханова "за серьезные нарушения прав человека", говорится в распространенном во вторник сообщении Госдепартамента США.
"Министерство внесло в списки Аслана Ирасханова, главу Министерства внутренних дел по городу Грозному в Чеченской Республике Российской Федерации, за его причастность к серьезным нарушениям прав человека", — говорится в документе.
В частности, американские власти утверждают, что в отношении него "имеются заслуживающие доверия предположения о его ответственности за казни в общей сложности 27 человек". Подобные события, говорится в документе, имели место, когда он еще возглавлял "отряд полиции А. А. Кадырова".
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