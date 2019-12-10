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Красный Крест готов быть посредником при обмене пленными в Донбассе
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РИА Новости

Красный Крест готов быть посредником при обмене пленными в Донбассе

19:18 10.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкФлаг Международного комитета Красного Креста в станице Луганская
Флаг Международного комитета Красного Креста в станице Луганская
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
ДОНЕЦК, 10 дек - РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) готов предложить себя в качестве нейтрального посредника при процессе обмена пленными в Донбассе, говорится в сообщении пресс-службы МККК.
В коммюнике по итогам встречи лидеров стран "нормандской четверки" – РФ, Украины, Франции и Германии - отмечается, что МККК и другим международным организациям будет предоставлен полный доступ к удерживаемым в связи с конфликтом в Донбассе. В Красном Кресте сообщили РИА Новости, что готовы посетить удерживаемых.
Встреча лидеров нормандской четверки
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"Если на то есть согласие всех сторон, МККК готов предложить себя в качестве нейтрального посредника при одновременном освобождении задержанных обеими сторонами конфликта. Основная роль МККК убедиться в том, что задержанные согласны участвовать в этом процессе, а их физическое состояние позволяет это", - говорится в сообщении пресс-службы МККК.
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Вооруженный конфликт на востоке УкраиныДонбасс"Нормандский" саммит в ПарижеСитуация в ДНР и ЛНРМеждународный комитет Красного КрестаУкраинаВ мире
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