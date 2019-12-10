Красный Крест готов быть посредником при обмене пленными в Донбассе

ДОНЕЦК, 10 дек - РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) готов предложить себя в качестве нейтрального посредника при процессе обмена пленными в Донбассе, говорится в сообщении пресс-службы МККК.
В коммюнике по итогам встречи лидеров стран "нормандской четверки" – РФ, Украины, Франции и Германии - отмечается, что МККК и другим международным организациям будет предоставлен полный доступ к удерживаемым в связи с конфликтом в Донбассе. В Красном Кресте сообщили РИА Новости, что готовы посетить удерживаемых.
"Если на то есть согласие всех сторон, МККК готов предложить себя в качестве нейтрального посредника при одновременном освобождении задержанных обеими сторонами конфликта. Основная роль МККК убедиться в том, что задержанные согласны участвовать в этом процессе, а их физическое состояние позволяет это", - говорится в сообщении пресс-службы МККК.