В Белом доме назвали предъявленные Трампу обвинения ложными

ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. Две статьи в рамках процедуры импичмента, по которым предъявлены обвинения президенту США Две статьи в рамках процедуры импичмента, по которым предъявлены обвинения президенту США Дональду Трампу , не повредят ему, поскольку данные обвинения являются ложными, говорится в заявлении Белого дома, распространенном во вторник.

Там же добавляется, что президент намерен отстаивать свою правоту в сенате.

"Сегодня, в раках однопартийной, не имеющей под собой законных оснований, попытке, призванной подорвать власть действующего президента, спикер (Нэнси - ред.) Пелоси и демократы из палаты представителей объявили о заранее решенном исходе своего фиктивного импичмента - чего они добивались еще до инаугурации президента Трампа", - говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм.

"Демократы палаты (представителей - ред.) давно хотели отменить выбор 63 миллионов американцев. Они определили, что должны объявить импичмент президенту Трампу, потому что не могут законно победить выбор избирателей… Предъявление двух безосновательных статей импичмента не повредит президенту, это вредит американскому народу, который рассчитывает, что избранные им чиновники будут работать от своего имени для укрепления нашей Нации. Президент ответит на эти ложные обвинения в сенате и рассчитывает на полное оправдание, поскольку не сделал ничего плохого", - подчеркивается в заявлении.

Сам Трамп написал в своем Twitter-аккаунте, что "Надлер (председатель комитета палаты по судебным вопросам Джерролд Надлер - ред.) только что сказал, что я "давил на Украину, чтобы она вмешалась в выборы 2020 года". Смехотворно, он знает, что это неправда. Украина говорила много раз, что в данном случае не было давления. Надлер и демократы знают это, но отказываются это признать".