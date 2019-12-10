РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-10T19:12+0300
https://ria.ru/20191210/1562228574.html
Афганский депутат прокомментировал договоренности США и "Талибана"
https://cdn25.img.ria.ru/images/150875/90/1508759053_0:149:3112:1900_1036x0_80_0_0_87162959d0c10842dc9296bc938f9fab.jpg
РИА Новости

Афганский депутат прокомментировал договоренности США и "Талибана"

19:12 10.12.2019
1092
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВид на город Кабул в Афганистане
Вид на город Кабул в Афганистане
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
ДОХА, 10 дек - РИА Новости. Переговоры по ситуации в Афганистане необходимо вести с участием трех, а не двух сторон, включив в них помимо "Талибана" и США правительство Афганистана, иначе они не приведут к миру в стране, сказал РИА Новости второй секретарь национальной ассамблеи (парламента) Афганистана Ирфанулла Ирфан на конференции парламентариев против коррупции в Дохе.
В понедельник близкий к талибам источник сказал РИА Новости, что движение "Талибан" и Соединенные Штаты могут подписать мирное соглашение на этой неделе и запустить первое 48-часовое прекращение огня в Афганистане. В воскресенье талибы объявили, что после трехмесячного перерыва в Дохе возобновились переговоры с США.
"Афганцы хотят мир и безопасность, но разве может настать мир, когда переговоры идут без участия правительства и государства, они о чем-то договариваются, но правительство, парламент, народ не в курсе, о чем идет речь, узнают об этом только из СМИ. Даже если американцы договорятся о чем-либо с "Талибаном" и подпишут соглашение, - это не будет значить наступление мира в Афганистане", - прокомментировал Ирфанулла Ирфан возобновление переговоров в Катаре между делегациями талибов и США.
По его словам, расчеты "Талибана", что договоренности с американцами позволят им получить власть в Афганистане, на деле ничего не означают, поскольку правительство и народ с этим не согласятся. "Я считаю правильным организовать трехсторонние переговоры, когда за одним столом сядут представители правительства, "Талибана" и американцев, иначе никакие договоренности не будут иметь смысла", - заключил он.
США и талибы вели переговоры в течение нескольких месяцев в 2019 году. Представитель США по Афганистану Залмай Халилзад и делегация политического офиса талибов в Дохе по итогам восьми раундов переговоров согласовали проект договора о мире, который предусматривал прекращение огня, вывод из Афганистана иностранных войск и начало всеобщих межафганских переговоров о мире. Однако в сентябре после серии терактов, совершенных талибами в Кабуле и ряде других городов, жертвами которых стали и американские военные, президент Дональд Трамп распорядился прекратить переговоры с "Талибаном" и отменить подписание соглашения.
Сотрудники правоохранительных органов возле здания МВД Афганистана в Кабуле. 30 мая 2018
Вчера, 15:23
В Афганистане талибы похитили 40 племенных старейшин
510001
Обсудить 0
Залмай ХалилзадПарламент АфганистанаДональд ТрампАфганистанТалибанСШАВ мире
Рекомендуем
В сети появилось фото последствий удара секретной американской ракеты
В Сети появились фото последствий удара секретной американской ракеты
Президент РФ Владимир Путин на церемонии официальной встречи в Елисейском дворце
Путин и Зеленский пожали друг другу руки
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Турция может направить военных в Ливию по просьбе ее правительства
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
В Евросоюзе оценили итоги саммита "нормандской четверки"
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
На Украине утверждают, что Зеленский "сорвался" на Лаврова в Париже
Председатель Медиа-совета Русского географического общества, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной конкурсу медиагрантов РГО
Песков опроверг слова Авакова о "сдавших нервах" у Суркова в Париже
На территории компрессорной станции Портовая магистрального газопровода Северный поток
В Германии назвали санкции против "Северного потока — 2" атакой на ЕС
Президент России Владимир Путин
Путин прокомментировал встречу Зеленского с националистами в Донбассе
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, посол России в США Анатолий Антонов и госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео во время встречи в Вашингтоне
Лавров и Помпео встретились в Вашингтоне
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
Греция попросила ООН не признавать меморандум между Турцией и Ливией
Сотрудники правоохранительных органов возле здания МВД Афганистана в Кабуле. 30 мая 2018
В Афганистане талибы похитили 40 племенных старейшин
Офис компании Нафтогаз в Киеве
"Нафтогаз" заявил, что у "Газпрома" остались "козыри" на переговорах
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
Аваков озвучил план по взятию под контроль украинской границы
Участник финала чемпионата Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) во время соревнований в компетенции Электроника
Вице-премьер Борисов рассказал, кто развалил микроэлектронику в России
Концерн Калашников сравнил новейший российский автомат АК-12 и американскую винтовку М4
"Калашников" опубликовал видео сравнительных тестов АК-12 и M4
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:05Названы самые комфортные для жизни города России
03:59Снегопад во Владивостоке привел к задержке рейсов и крупному ДТП
03:59"Мисс Львов" попала в скандал из-за поездки в Москву
03:54NYT: Пентагон прекратил подготовку всех курсантов из Саудовской Аравии
03:50МИД прокомментировал реакцию адвоката Уилана на утверждения Лаврова
03:35На Ямайке продается вилла создателя Джеймса Бонда
03:30В Коми создали уникальный природный нацпарк площадью 57 тысяч гектаров
03:28Опытный образец космической оранжереи будет готов к концу 2021 года
03:25Исследование: 13% семей в российских мегаполисах живет за счет жены
03:23Эксперты рассказали, какую зарплату россияне считают справедливой
03:20Дело против Порошенко угрожает "нормандскому" формату, считает адвокат
03:15Послы четырех стран бойкотировали Нобелевскую церемонию в Стокгольме
03:12Фильм "Т-34" пользуется большим успехом в Японии
03:09В Минтруда поддержали проект о профилактике семейно-бытового насилия
03:08Соловьев ответил на упреки Зеленского
03:04Почти 180 компаний объявили о намерении бороться с изменениями климата
02:54Россия выступает против внешнего вмешательства в Ираке и Ливане
02:51Лавров: нельзя ждать от КНДР денуклеаризации в обмен на будущие выгоды
02:49Лавров заявил, что Трамп понимает выгоду от хороших отношений с РФ
02:48Лавров обсудил с Помпео создание консультативного бизнес-совета РФ-США
Лента новостейМолния