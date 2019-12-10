Афганский депутат прокомментировал договоренности США и "Талибана"

ДОХА, 10 дек - РИА Новости. Переговоры по ситуации в Переговоры по ситуации в Афганистане необходимо вести с участием трех, а не двух сторон, включив в них помимо "Талибана" США правительство Афганистана, иначе они не приведут к миру в стране, сказал РИА Новости второй секретарь национальной ассамблеи (парламента) Афганистана Ирфанулла Ирфан на конференции парламентариев против коррупции в Дохе.

В понедельник близкий к талибам источник сказал РИА Новости, что движение "Талибан" и Соединенные Штаты могут подписать мирное соглашение на этой неделе и запустить первое 48-часовое прекращение огня в Афганистане. В воскресенье талибы объявили, что после трехмесячного перерыва в Дохе возобновились переговоры с США.

"Афганцы хотят мир и безопасность, но разве может настать мир, когда переговоры идут без участия правительства и государства, они о чем-то договариваются, но правительство, парламент, народ не в курсе, о чем идет речь, узнают об этом только из СМИ. Даже если американцы договорятся о чем-либо с "Талибаном" и подпишут соглашение, - это не будет значить наступление мира в Афганистане", - прокомментировал Ирфанулла Ирфан возобновление переговоров в Катаре между делегациями талибов и США.

По его словам, расчеты "Талибана", что договоренности с американцами позволят им получить власть в Афганистане, на деле ничего не означают, поскольку правительство и народ с этим не согласятся. "Я считаю правильным организовать трехсторонние переговоры, когда за одним столом сядут представители правительства, "Талибана" и американцев, иначе никакие договоренности не будут иметь смысла", - заключил он.