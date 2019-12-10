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Ликвидация последствий обрушения одного из подъездов жилого дома в Магнитогорске. 31 декабря 2018
Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске
2019-12-10T19:09+0300
https://ria.ru/20191210/1562228488.html
Спасенный в Магнитогорске ребенок проходит очередную реабилитацию
https://cdn25.img.ria.ru/images/155084/15/1550841535_0:90:3082:1824_1036x0_80_0_0_22e377a1001ca798bd061fe9147dfc20.jpg
РИА Новости

Спасенный в Магнитогорске ребенок проходит очередную реабилитацию

19:09 10.12.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВаня Фокин, спасенный из-под завалов обрушившегося в Магнитогорске дома, с матерью Ольгой после выписки из московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии
Ваня Фокин, спасенный из-под завалов обрушившегося в Магнитогорске дома, с матерью Ольгой после выписки из московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ЧЕЛЯБИНСК, 10 дек – РИА Новости. Ваня Фокин, спасенный после обрушения жилого дома в Магнитогорске Челябинской области, проходит очередной курс реабилитации в областной детской клинической больнице, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе медучреждения.
"Ваня Фокин в настоящее время находится у нас, уже в третий раз. Он проходит очередной курс реабилитации в челябинской детской областной клинической больнице. В больнице он будет находиться до 13 декабря, после чего вернется в Магнитогорск", - сказала собеседница агентства.
По ее данным, ребенок находится в удовлетворительном состоянии – он бегает, играет, подвижен.
В Магнитогорске 31 декабря в результате взрыва бытового газа обрушился подъезд десятиэтажного жилого дома. Из-под завалов были извлечены тела 39 человек. Под завалами дома был найден живым 10-месячный ребенок - его спасло то, что он был в кроватке и тепло укутан.
Спасенный при ЧП в Магнитогорске Ваня Фокин
6 октября, 13:36
Спасенный при ЧП в Магнитогорске ребенок сделал первые шаги
Как сообщалось, в середине февраля малыша выписали из московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. По данным минздрава региона, стационарного лечения Ване не требуется, он находится дома, где его будут патронировать медики. Детская больница Магнитогорска составила индивидуальный план реабилитации для ребенка. Позже минздрав региона сообщил, что ребенок будет переведен на реабилитацию в челябинскую детскую областную больницу.
В апреле завотделением медицинской реабилитации №1 областной больницы Алла Галимзянова отмечала, что состояние Вани, который находился на реабилитации в Челябинске, удовлетворительное, но есть проблемы с ножкой. Задача медиков, говорила она, - стимуляция моторного и психомоторного развития ребенка, в том числе обучение правильной установке стопы, правильной походке.
Мама мальчика Ольга Фокина сообщала журналистам, что Ваня развивается как обычный ребенок, он больше говорит, поправился и подрос, подвижен и общителен.
Начальник управления центра по проведению спасательных операций особого риска Лидер подполковник Петр Гриценко, участвовавший в спасении ребенка из-под завалов жилого дома в Магнитогорске
22 февраля, 08:31Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске
Зиничев наградил спасателя, доставшего младенца из завалов в Магнитогорске
2200231
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Взрыв газа в жилом доме в МагнитогорскеВзрыв газа в жилом доме в МагнитогорскеМагнитогорскОбщество
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