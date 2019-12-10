Спасенный в Магнитогорске ребенок проходит очередную реабилитацию

Ваня Фокин, спасенный из-под завалов обрушившегося в Магнитогорске дома, с матерью Ольгой после выписки из московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии

ЧЕЛЯБИНСК, 10 дек – РИА Новости. Ваня Фокин, спасенный после Ваня Фокин, спасенный после обрушения жилого дома в Магнитогорске Челябинской области, проходит очередной курс реабилитации в областной детской клинической больнице, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе медучреждения.

"Ваня Фокин в настоящее время находится у нас, уже в третий раз. Он проходит очередной курс реабилитации в челябинской детской областной клинической больнице. В больнице он будет находиться до 13 декабря, после чего вернется в Магнитогорск ", - сказала собеседница агентства.

По ее данным, ребенок находится в удовлетворительном состоянии – он бегает, играет, подвижен.

В Магнитогорске 31 декабря в результате взрыва бытового газа обрушился подъезд десятиэтажного жилого дома. Из-под завалов были извлечены тела 39 человек. Под завалами дома был найден живым 10-месячный ребенок - его спасло то, что он был в кроватке и тепло укутан.

Как сообщалось, в середине февраля малыша выписали из московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. По данным минздрава региона, стационарного лечения Ване не требуется, он находится дома, где его будут патронировать медики. Детская больница Магнитогорска составила индивидуальный план реабилитации для ребенка. Позже минздрав региона сообщил, что ребенок будет переведен на реабилитацию в челябинскую детскую областную больницу.

В апреле завотделением медицинской реабилитации №1 областной больницы Алла Галимзянова отмечала, что состояние Вани, который находился на реабилитации в Челябинске, удовлетворительное, но есть проблемы с ножкой. Задача медиков, говорила она, - стимуляция моторного и психомоторного развития ребенка, в том числе обучение правильной установке стопы, правильной походке.