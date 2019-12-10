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Швейцарскому адвокату Каримовой отказали во въезде в Узбекистан
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РИА Новости

Швейцарскому адвокату Каримовой отказали во въезде в Узбекистан

18:59 10.12.2019
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© РИА Новости / Валерий Левитин / Перейти в фотобанкДочь экс-президента Узбекистана Гульнара Каримова
Дочь экс-президента Узбекистана Гульнара Каримова
© РИА Новости / Валерий Левитин
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ТАШКЕНТ, 10 дек - РИА Новости. Генпрокуратура Узбекистана отказала швейцарскому адвокату дочери экс-президента Гульнары Каримовой Грегуару Манжа во въезде в страну из-за нарушения этики, сообщила пресс-служба ведомства во вторник.
Ранее Генпрокуратура Узбекистана сообщила о завершении следствия по новому уголовному делу о хищении госсредств и заключении сделок вопреки интересам страны против Каримовой.
"Узбекская сторона в качестве вынужденной меры приняла решение отказать во въезде адвокату Г.Манжа на территорию Республики Узбекистан", - говорится в сообщении в Telegram-канале Генпрокуратуры.
По данным ведомства, в соответствии с действующим законодательством деятельность иностранных адвокатов на территории Узбекистана не предусмотрена.
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Прокуратура сообщила, что мандат Манжа, выданный швейцарскими властями, ограничен расследуемым уголовным делом в отношении Каримовой в Швейцарии и его пребывание на территории Узбекистана стало возможным "исключительно по ходатайству швейцарских властей о взаимной правовой помощи".
"Несмотря на предоставленную возможность, Г.Манжа при посещении своего клиента в Узбекистане неоднократно допускал нарушения общепринятых правил профессиональной этики адвокатов, выразившихся в нагнетании обстановки деструктивного характера, распространении с целью пиара заведомо ложных сведений о пенитенциарных учреждениях Узбекистана", - отметили в Генпрокуратуре.
Иностранные адвокаты других соучастников Каримовой по уголовному делу в Швейцарии продолжают беспрепятственно поддерживать контакты со своими подзащитными на территории Республики Узбекистан, добавили в Генпрокуратуре. Ведомство уточнило, что все адвокаты, представляющие интересы Каримовой являются гражданами Узбекистана, и имеют лицензии, на осуществление адвокатской деятельности, выданные в установленном порядке органами юстиции. Ранее ведомство сообщало, что интересы Каримовой в рамках нового уголовного дела представляют семь адвокатов, которые были наняты ее близкими родственниками
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Каримова в августе 2015 года была осуждена за вымогательство и уклонение от уплаты налогов, а 18 декабря 2017 года в рамках еще одного дела ей было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет. В начале марта генпрокуратура Узбекистана сообщила, что Каримову из-за нарушений условий отбывания наказания под домашним арестом перевели в колонию. В августе этого года Генпрокуратура возбудила новые уголовные дела против дочери первого президента страны, о хищении госсредств и заключении сделок вопреки интересам страны.
В конце июня швейцарский адвокат Манжа написал в Twitter после встречи с Каримовой, что ее состояние вызывает у него беспокойство. Дочь Каримовой Иман написала в Instagram, что ее мать в колонии "не получает должной медицинской помощи и находится под психологическим давлением". При этом уполномоченный парламента (омбудсмен) Узбекистана Улугбек Мухаммадиев по итогам посещения колонии № 21 заявлял, что состояние Каримовой удовлетворительное, она получает необходимую медицинскую помощь.

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23 июня, 12:25
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Дело Гульнары КаримовойГульнара КаримоваУзбекистанШвейцарияВ мире
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