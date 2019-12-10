Лавров и Помпео встретились в Вашингтоне

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, посол России в США Анатолий Антонов и госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео во время встречи в Вашингтоне

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, посол России в США Анатолий Антонов и госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео во время встречи в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 10 дек — РИА Новости. В Вашингтоне началась встреча министра иностранных дел России В Вашингтоне началась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майкла Помпео , сообщил корреспондент РИА Новости.

Отмечается, что протокольная часть заняла меньше минуты. Главы внешнеполитических ведомств и делегации уже сидели за столом переговоров, когда в зал вошли журналисты. Просьбы представителей американских СМИ ответить на несколько вопросов остались без ответа.

Как ожидается, Лавров и Помпео пообщаются с журналистами после переговоров.

Предполагается, что главы внешнеполитических ведомств обсудят вопрос контроля над вооружениями и в первую очередь — скорое окончание действующего Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.

С российской стороны во встрече также принимают участие замглавы МИД Сергей Рябков и посол в Штатах Анатолий Антонов. С американской — замгоссекретаря и кандидат на пост посла США в России Джон Салливан и и.о. помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Филипп Рикер.

Дональд Трамп . Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на Белый дом, министр и глава государства обсудят ряд вопросов, включая контроль над вооружениями, выборы и национальную безопасность Соединенных Штатов. После переговоров в Госдепе главу российского МИД примет президент США. Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на Белый дом, министр и глава государства обсудят ряд вопросов, включая контроль над вооружениями, выборы и национальную безопасность Соединенных Штатов.