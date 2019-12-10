РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-10T20:42+0300
https://ria.ru/20191210/1562227986.html
Лавров и Помпео встретились в Вашингтоне
https://cdn22.img.ria.ru/images/156222/85/1562228570_0:316:2962:1982_1036x0_80_0_0_f24999ec5ba64a4e33a1bd8fda79e051.jpg
РИА Новости

Лавров и Помпео встретились в Вашингтоне

18:54 10.12.2019 (обновлено: 20:42 10.12.2019)
6031
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров, посол России в США Анатолий Антонов и госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео во время встречи в Вашингтоне
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, посол России в США Анатолий Антонов и госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео во время встречи в Вашингтоне
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, посол России в США Анатолий Антонов и госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео во время встречи в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 10 дек — РИА Новости. В Вашингтоне началась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майкла Помпео, сообщил корреспондент РИА Новости.
Отмечается, что протокольная часть заняла меньше минуты. Главы внешнеполитических ведомств и делегации уже сидели за столом переговоров, когда в зал вошли журналисты. Просьбы представителей американских СМИ ответить на несколько вопросов остались без ответа.
Как ожидается, Лавров и Помпео пообщаются с журналистами после переговоров.
Предполагается, что главы внешнеполитических ведомств обсудят вопрос контроля над вооружениями и в первую очередь — скорое окончание действующего Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.
Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа
Вчера, 05:49
Встреча Лаврова и Трампа будет закрыта для прессы
С российской стороны во встрече также принимают участие замглавы МИД Сергей Рябков и посол в Штатах Анатолий Антонов. С американской — замгоссекретаря и кандидат на пост посла США в России Джон Салливан и и.о. помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Филипп Рикер.
После переговоров в Госдепе главу российского МИД примет президент США Дональд Трамп. Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на Белый дом, министр и глава государства обсудят ряд вопросов, включая контроль над вооружениями, выборы и национальную безопасность Соединенных Штатов.
Лавров приехал в Вашингтон на фоне очередного витка напряженности в двусторонних отношениях, а также в разгар слушаний по импичменту президента США.
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Вчера, 16:13
На Украине утверждают, что Зеленский "сорвался" на Лаврова в Париже
9965758
Обсудить 5
Майк ПомпеоДональд ТрампСергей ЛавровМИД РФВ мире
Рекомендуем
Президент России Владимир Путин
Путин прокомментировал встречу Зеленского с националистами в Донбассе
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
На Украине утверждают, что Зеленский "сорвался" на Лаврова в Париже
Участник финала чемпионата Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) во время соревнований в компетенции Электроника
Вице-премьер Борисов рассказал, кто развалил микроэлектронику в России
В сети появилось фото последствий удара секретной американской ракеты
В Сети появились фото последствий удара секретной американской ракеты
Мэр Москвы Юрий Лужков
Названа причина смерти Лужкова
Концерн Калашников сравнил новейший российский автомат АК-12 и американскую винтовку М4
"Калашников" опубликовал видео сравнительных тестов АК-12 и M4
Рабочий визит президента РФ В. Путина во Францию
Обмен пленными и особый статус: о чем договорились на саммите в Париже
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
Аваков озвучил план по взятию под контроль украинской границы
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Кремль не считает урегулированным газовый спор России и Украины
Владимир Путин и Валерий Фадеев на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека
О протестах и притеснениях крымчан Киевом: Путин провел заседание СПЧ
На территории компрессорной станции Портовая магистрального газопровода Северный поток
В Германии назвали санкции против "Северного потока — 2" атакой на ЕС
Офис компании Нафтогаз в Киеве
"Нафтогаз" заявил, что у "Газпрома" остались "козыри" на переговорах
Встреча лидеров нормандской четверки
"А у нас в квартире газ". Встреча Путина с Зеленским — успех и неудача
Президент США Дональд Трамп
Демократы намерены предъявить Трампу обвинения по двум статьям
Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины
Против Порошенко завели дело о госизмене за подписание "Минска-2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:46Кадыров заявил, что Лужков был настоящим другом Чечни
04:25По Северному морскому пути запустят новые круизные маршруты
04:21Суд запретил Белому дому тратить бюджет Пентагона на возведение стены
04:19В Белграде бизнесмена ранили из снайперской винтовки возле отеля
04:05Москва заняла 52-е место среди самых комфортных городов России
03:59Снегопад во Владивостоке привел к задержке рейсов и крупному ДТП
03:59"Мисс Львов" попала в скандал из-за поездки в Москву
03:54NYT: Пентагон прекратил подготовку всех курсантов из Саудовской Аравии
03:50МИД прокомментировал реакцию адвоката Уилана на утверждения Лаврова
03:35На Ямайке продается вилла создателя Джеймса Бонда
03:30В Коми создали уникальный природный нацпарк площадью 57 тысяч гектаров
03:28Опытный образец космической оранжереи будет готов к концу 2021 года
03:25Исследование: 13% семей в российских мегаполисах живет за счет жены
03:23Эксперты рассказали, какую зарплату россияне считают справедливой
03:20Дело против Порошенко угрожает "нормандскому" формату, считает адвокат
03:15Послы четырех стран бойкотировали Нобелевскую церемонию в Стокгольме
03:12Фильм "Т-34" пользуется большим успехом в Японии
03:09В Минтруда поддержали проект о профилактике семейно-бытового насилия
03:08Соловьев ответил на упреки Зеленского
03:04Почти 180 компаний объявили о намерении бороться с изменениями климата
Лента новостейМолния