Более 500 тысяч российских семей получили выплаты на первого ребенка

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Более полумиллиона россиян получили выплаты на первого ребенка с 2018 года, заявил глава Максим Топилин. Более полумиллиона россиян получили выплаты на первого ребенка с 2018 года, заявил глава Минтруда

"С 2018 года ежемесячные выплаты на первого ребенка получили уже более полумиллиона семей. Если быть точным, по состоянию на 1 ноября выплаты назначены на 513 тысяч детей", - сказал Топилин, слова которого приводит пресс-служба.

Министр отметил, что из предусмотренных на эти цели в 2019 году 51,6 миллиарда рублей израсходованы 41,4 миллиарда рублей. Кроме того, на 1 ноября принято 108,7 тысячи решений о назначении ежемесячной выплаты из маткапитала в связи с рождением второго ребенка.

Министр также напомнил, что с 2020 года выплаты на первого и второго ребенка смогут получать не до 1,5 лет, как сейчас, а до трех. Кроме того, в программу смогут войти семьи, в которых доход на человека составляет до двух прожиточных минимумов.