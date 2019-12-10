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Более 500 тысяч российских семей получили выплаты на первого ребенка
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РИА Новости

Более 500 тысяч российских семей получили выплаты на первого ребенка

18:53 10.12.2019
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© Fotolia / Ocskay MarkМама с ребенком на прогулке
Мама с ребенком на прогулке
© Fotolia / Ocskay Mark
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Более полумиллиона россиян получили выплаты на первого ребенка с 2018 года, заявил глава Минтруда Максим Топилин.
"С 2018 года ежемесячные выплаты на первого ребенка получили уже более полумиллиона семей. Если быть точным, по состоянию на 1 ноября выплаты назначены на 513 тысяч детей", - сказал Топилин, слова которого приводит пресс-служба.
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Министр отметил, что из предусмотренных на эти цели в 2019 году 51,6 миллиарда рублей израсходованы 41,4 миллиарда рублей. Кроме того, на 1 ноября принято 108,7 тысячи решений о назначении ежемесячной выплаты из маткапитала в связи с рождением второго ребенка.
Министр также напомнил, что с 2020 года выплаты на первого и второго ребенка смогут получать не до 1,5 лет, как сейчас, а до трех. Кроме того, в программу смогут войти семьи, в которых доход на человека составляет до двух прожиточных минимумов.
"В связи с расширением программы поддержки семей с детьми в 2020 году в федеральном бюджете на выплаты первым детям предусмотрено порядка 150 миллиарда рублей", – добавил министр.
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Министерство труда и социальной защиты РФМаксим ТопилинРоссияОбщество
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