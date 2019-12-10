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В Евросоюзе оценили итоги саммита "нормандской четверки"
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РИА Новости

В Евросоюзе оценили итоги саммита "нормандской четверки"

18:51 10.12.2019
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
БРЮССЕЛЬ, 10 дек – РИА Новости. ЕС считает, что состоявшийся в Париже саммит "нормандской четверки" открывает "окно возможностей" для выполнения минских соглашений, призывает к быстрому и тщательному выполнению согласованных на встрече мер.
Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" (Франция, Германия, Россия и Украина) завершился в Париже в ночь на вторник.
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"Меры, согласованные в рамках "нормандского формата", а также возобновление взаимодействия сторон на саммите в Париже являются важными шагами. Их быстрое и тщательное осуществление имеет важное значение… Новая динамика переговоров в нормандском формате представляет собой окно возможностей, которые должны быть использованы сторонами для продвижения к полной имплементации Минских договоренностей", - говорится в заявлении дипслужбы ЕС.
Отмечается, что эти факторы "остаются ключом к достижению устойчивого и мирного урегулирования конфликта на востоке Украины, что будет способствовать существенному улучшению отношений между ЕС и Россией".
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"ЕС высоко оценивает конструктивный подход, проявленный Украиной, и ожидает, что Россия будет использовать свое влияние для того, чтобы минские соглашения могли быть полностью выполнены", - говорится в нем.
Лидеры стран "нормандской четверки" (ФРГ, РФ, Украина, Франция) приняли коммюнике по итогам встречи, прошедшей в понедельник в Париже. В документе подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе и открытие новых пунктов пропуска в течение 30 дней. Помимо этого, лидеры "нормандской четверки" призвали контактную группу обеспечить обмен удерживаемых в Донбассе "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам". Следующая встреча лидеров состоится через четыре месяца. Из коммюнике следует, что одной из ее основных тем станет организация местных выборов в Донбассе.
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"Нормандский" саммит в Париже"Нормандская четверка"ЕвросоюзВ мире
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