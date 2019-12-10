РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-10T18:51+0300
https://ria.ru/20191210/1562227796.html
Путин прокомментировал дело "Нового величия"
https://cdn22.img.ria.ru/images/156185/16/1561851610_0:69:3050:1785_1036x0_80_0_0_1c19143ab0dea7cf1f9df9556127bfa1.jpg
РИА Новости

Путин прокомментировал дело "Нового величия"

18:50 10.12.2019 (обновлено: 18:51 10.12.2019)
1393
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам военного строительства и развития военно-промышленного комплекса
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам военного строительства и развития военно-промышленного комплекса
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о деле "Нового величия", заявил, что, по данным прокуратуры, в документах самой организации заявлено, что их целью было свержение власти неконституционным путем, участники готовились к боевым действиям и терактам.
"Я помню, вы обращались ко мне с этим "Новым величием", я просил прокуратуру разобраться, они мне материалы прислали. Что там в этих материалах. У них, по данным прокуратуры, не следственных органов, а прокуратуры, прокуратура у нас, как известно, следствие не ведет, а надзирает за оным сегодня. Значит, организация ("Новое величие" - ред.) целью которой является - это у них в документах - свержение действующей власти неконституционным путем с применением насилия. Для этого они проводили сборы, проводили различные мероприятия, готовились к боевым действиям, как они там сами писали в своих документах, готовясь, в том числе, к проведению терактов в отношении органов власти... Кроме этого, там у них холодное и нарезное оружие, гранаты или пару гранат - это ж серьезные вещи", - сказал Путин, комментируя дело.
На реплику члена СПЧ Николая Сванидзе, поднявшего эту тему, что в деле был провокатор, Путин заметил: "Допустим, внедренный агент. Он говорит, ребята, давайте гранатой запасемся, готовимся к свержению власти насильственным образом, путем. Они говорят да, хорошо, будем. Ну, если им это не нравится, взяли бы и ушли".
"Я еще раз попрошу Генпрокуратуру внимательно следить, тем более, что вы говорите, что дело разваливается. Если разваливается, дай Бог, чтобы суд разобрался в этом глубоко и по существу", - добавил президент РФ.
Путин призвал выражать свою позицию законными средствами
Вчера, 18:35
Путин объяснил, почему в полицию нельзя бросать бумажные стаканчики
61101210
Обсудить 3
Новое величиеСовет по правам человека при Президенте РФГенеральная прокуратура РФНиколай СванидзеВладимир Путин
Рекомендуем
Путин призвал выражать свою позицию законными средствами
Путин объяснил, почему в полицию нельзя бросать бумажные стаканчики
Офис компании Нафтогаз в Киеве
"Нафтогаз" заявил, что у "Газпрома" остались "козыри" на переговорах
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
В Евросоюзе оценили итоги саммита "нормандской четверки"
Президент России Владимир Путин
Путин прокомментировал встречу Зеленского с националистами в Донбассе
Председатель Медиа-совета Русского географического общества, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной конкурсу медиагрантов РГО
Песков опроверг слова Авакова о "сдавших нервах" у Суркова в Париже
На территории компрессорной станции Портовая магистрального газопровода Северный поток
В Германии назвали санкции против "Северного потока — 2" атакой на ЕС
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека
У России самая "зеленая" структура энергетики, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Позиции Льва Пономарева порой далеки от правозащитных, заявил Путин
Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Путин рассказал, как поисковики нашли место захоронения его брата
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
На Украине утверждают, что Зеленский "сорвался" на Лаврова в Париже
Путин попросил передать ему данные преследуемых на Украине крымчан
Путин попросил передать ему данные преследуемых на Украине крымчан
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
Аваков озвучил план по взятию под контроль украинской границы
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, посол России в США Анатолий Антонов и госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео во время встречи в Вашингтоне
Лавров и Помпео встретились в Вашингтоне
Путин назвал чушью лишение инвалидности людей без парного органа
Путин оценил ситуацию с лишением инвалидности потерявшего глаз ребенка
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Путин поддержал идею увольнять госслужащих за хамство
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:05Названы самые комфортные для жизни города России
03:59Снегопад во Владивостоке привел к задержке рейсов и крупному ДТП
03:59"Мисс Львов" попала в скандал из-за поездки в Москву
03:54NYT: Пентагон прекратил подготовку всех курсантов из Саудовской Аравии
03:50МИД прокомментировал реакцию адвоката Уилана на утверждения Лаврова
03:35На Ямайке продается вилла создателя Джеймса Бонда
03:30В Коми создали уникальный природный нацпарк площадью 57 тысяч гектаров
03:28Опытный образец космической оранжереи будет готов к концу 2021 года
03:25Исследование: 13% семей в российских мегаполисах живет за счет жены
03:23Эксперты рассказали, какую зарплату россияне считают справедливой
03:20Дело против Порошенко угрожает "нормандскому" формату, считает адвокат
03:15Послы четырех стран бойкотировали Нобелевскую церемонию в Стокгольме
03:12Фильм "Т-34" пользуется большим успехом в Японии
03:09В Минтруда поддержали проект о профилактике семейно-бытового насилия
03:08Соловьев ответил на упреки Зеленского
03:04Почти 180 компаний объявили о намерении бороться с изменениями климата
02:54Россия выступает против внешнего вмешательства в Ираке и Ливане
02:51Лавров: нельзя ждать от КНДР денуклеаризации в обмен на будущие выгоды
02:49Лавров заявил, что Трамп понимает выгоду от хороших отношений с РФ
02:48Лавров обсудил с Помпео создание консультативного бизнес-совета РФ-США
Лента новостейМолния