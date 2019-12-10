Путин прокомментировал дело "Нового величия"

"Я помню, вы обращались ко мне с этим "Новым величием", я просил прокуратуру разобраться, они мне материалы прислали. Что там в этих материалах. У них, по данным прокуратуры, не следственных органов, а прокуратуры, прокуратура у нас, как известно, следствие не ведет, а надзирает за оным сегодня. Значит, организация ("Новое величие" - ред.) целью которой является - это у них в документах - свержение действующей власти неконституционным путем с применением насилия. Для этого они проводили сборы, проводили различные мероприятия, готовились к боевым действиям, как они там сами писали в своих документах, готовясь, в том числе, к проведению терактов в отношении органов власти... Кроме этого, там у них холодное и нарезное оружие, гранаты или пару гранат - это ж серьезные вещи", - сказал Путин, комментируя дело.