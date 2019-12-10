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Лавров прибыл в госдеп США, где проведет встречу с Помпео
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РИА Новости

Лавров прибыл в госдеп США, где проведет встречу с Помпео

18:47 10.12.2019
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 дек – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в госдеп США, где чуть позже начнется его встреча с госсекретарем Майком Помпео. Позже Лаврова примет президент США Дональд Трамп, передает корреспондент РИА Новости.
Его сопровождают замглавы МИД РФ Сергей Рябков и посол РФ в США Анатолий Антонов.
Визит, который был подготовлен в сжатые сроки, проходит на фоне очередного витка напряженности в отношениях РФ и США, а также в разгар слушаний по импичменту американскому лидеру. Среди тем, которые предполагается обсудить, контроль за вооружениями, и в первую очередь - скорое окончание действующего Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео
Вчера, 04:27
Помпео ответил, каково принимать Лаврова на фоне импичмента Трампа
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ВашингтонМайк ПомпеоСергей ЛавровГосударственный департамент СШАВ мире
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