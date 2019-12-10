Лавров прибыл в госдеп США, где проведет встречу с Помпео

ВАШИНГТОН, 10 дек – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в госдеп США, где чуть позже начнется его встреча с госсекретарем Майком Помпео. Позже Лаврова примет президент США Дональд Трамп, передает корреспондент РИА Новости.
Его сопровождают замглавы МИД РФ Сергей Рябков и посол РФ в США Анатолий Антонов.
Визит, который был подготовлен в сжатые сроки, проходит на фоне очередного витка напряженности в отношениях РФ и США, а также в разгар слушаний по импичменту американскому лидеру. Среди тем, которые предполагается обсудить, контроль за вооружениями, и в первую очередь - скорое окончание действующего Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.