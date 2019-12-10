Пер Гессле выразил соболезнования в связи со смертью солистки Roxette

МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Пер Гессле, основатель шведского дуэта Roxette, выразил свои соболезнования в связи со смертью солистки группы Мари Фредрикссон в своем твиттер-аккаунте.
"Моя жизнь никогда не будет прежней", - написал Гессле.
"Время идет очень быстро. Совсем недавно мы проводили дни и ночи напролет в моей маленькой квартире и делились невероятными мечтами. Одна мечта у нас стала общей. Я счастлив, что у меня была возможность общаться с таким талантливым и великодушным человеком", - добавил музыкант.
Гессле и Фредрикссон образовали дуэт в 1986 году, а в конце 1980-х добились международного успеха. Одни из самых известных песен группы Listen To Your Heart и It Must Have Been Love.