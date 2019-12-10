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Пер Гессле выразил соболезнования в связи со смертью солистки Roxette
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РИА Новости

Пер Гессле выразил соболезнования в связи со смертью солистки Roxette

18:46 10.12.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкУчастники группы Roxette Мари Фредрикссон и Пер Гессле
Участники группы Roxette Мари Фредрикссон и Пер Гессле
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Пер Гессле, основатель шведского дуэта Roxette, выразил свои соболезнования в связи со смертью солистки группы Мари Фредрикссон в своем твиттер-аккаунте.
"Моя жизнь никогда не будет прежней", - написал Гессле.
"Время идет очень быстро. Совсем недавно мы проводили дни и ночи напролет в моей маленькой квартире и делились невероятными мечтами. Одна мечта у нас стала общей. Я счастлив, что у меня была возможность общаться с таким талантливым и великодушным человеком", - добавил музыкант.
Гессле и Фредрикссон образовали дуэт в 1986 году, а в конце 1980-х добились международного успеха. Одни из самых известных песен группы Listen To Your Heart и It Must Have Been Love.
Солистка Roxette Мари Фредрикссон
Вчера, 15:22
Долгие годы борьбы. Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон
6005823
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