Пер Гессле выразил соболезнования в связи со смертью солистки Roxette

"Время идет очень быстро. Совсем недавно мы проводили дни и ночи напролет в моей маленькой квартире и делились невероятными мечтами. Одна мечта у нас стала общей. Я счастлив, что у меня была возможность общаться с таким талантливым и великодушным человеком", - добавил музыкант.