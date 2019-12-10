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В Германии назвали санкции против "Северного потока — 2" атакой на ЕС
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РИА Новости

В Германии назвали санкции против "Северного потока — 2" атакой на ЕС

18:42 10.12.2019 (обновлено: 19:17 10.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкНа территории компрессорной станции "Портовая" магистрального газопровода "Северный поток"
На территории компрессорной станции Портовая магистрального газопровода Северный поток
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
БЕРЛИН, 10 дек — РИА Новости. Санкции США против "Северного потока — 2" направлены против суверенитета ЕС и ставят под вопрос достижение договоренностей по итогам саммита "четверки" по Украине, который состоялся вчера в Париже, заявили во вторник в Восточном комитете немецкой экономики (OAOEV), объединившим немецкий бизнес, работающий в Восточной Европе и на постсоветском пространстве.
Конгресс США планирует принять на этой неделе пакет законов по оборонному бюджету. Ранее о том, что конгресс США планирует остановить реализацию проекта газопровода "Северный поток — 2" через закон о национальной обороне на 2020 год, заявил глава комитета сената США по иностранным делам Джим Риш изданию Defense News. По словам Риша, санкции в отношении компаний, участвующих в проекте "Северный поток — 2", были добавлены в проект закона о национальной обороне на 2020 год.
Строительство газопровода Северный поток — 2
7 декабря, 18:22
В Госдуме оценили планы США по санкциям против "Северного потока — 2"
"Если эти санкции будут введены, это будет прямая атака на суверенитет ЕС и фатальный сигнал для усилий по урегулированию в Париже", — заявил глава Восточного комитета Оливер Хермес, его слова процитированы в пресс-релизе, поступившем в РИА Новости.
По словам Хермеса, в ЕС "выданы все необходимые разрешения для запуска "Северного потока —2", принимается соответствующее регулирование для эксплуатации". Вмешательство США "было бы более чем недружественный акт, оно нанесет серьезный ущерб трансатлантическим отношениям, которые основаны на взаимном уважении", считает глава профильного союза.
Касаясь прогресса, достигнутого по украинскому урегулированию на саммите "четверки" в Париже, Хермес отметил, что санкции "ставят на кон сближение" (между участниками) и необходимость консенсуса между Россией и Украиной по вопросу о новом транзитном газовом договоре до конца года.
Американский сенатор Крис Мерфи
4 декабря, 22:55
Конгрессмен признал невозможность остановить "Северный поток — 2"
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Против "Северного потока — 2" активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы. Москва неоднократно заявляла, что проект "Северный поток — 2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.
Строительство газопровода Северный поток-2
Вчера, 06:53
В оборонный бюджет США заложили санкции против "Северного потока – 2"
Ранее лидеры стран "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция) приняли коммюнике по итогам встречи, прошедшей в понедельник в Париже. В документе подчеркнуто, что Минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе и открытие новых пунктов пропуска в течение 30 дней. Помимо этого, лидеры "нормандской четверки" призвали контактную группу обеспечить обмен удерживаемых в Донбассе "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам". Следующая встреча лидеров состоится через четыре месяца. Из коммюнике следует, что одной из ее основных тем станет организация местных выборов в Донбассе.
Северный поток — 2
30 сентября, 11:18
"Северный поток — 2"
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Новые санкции США против РоссииСеверный поток — 2ГерманияРоссияВ мире
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