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У России самая "зеленая" структура энергетики, заявил Путин
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РИА Новости

У России самая "зеленая" структура энергетики, заявил Путин

18:38 10.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Россия имеет самую "зеленую" структуру энергетики и будет наращивать и переходить на современные виды топлива для использования внутри страны, в том числе на газ для транспорта, заявил президент РФ Владимир Путин.
"У нас самая "зеленая" структура энергетики, потому что у нас большое количество в ней гидроэнергетики, это атомная энергетика, которая не дает никаких отходов, как углеводороды, большое использование газа. И мы будем все это увеличивать... К сожалению, больше всего сегодня из углеводородного сырья сжигается угля, если мы будем переходить на современные углеводороды, внутри страны больше будем его использовать, как газ, в том числе для газомоторного топлива, то мы будем двигаться в нужном направлении", - сказал Путин на встрече с членами СПЧ.
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По его словам, в России нет ясного ответа на то, почему меняется климат: является ли это просто средне циклическими изменениями, изменениями более длительного цикла или это кардинальные изменения, связанные с антропогенными выбросами в результате деятельности человека.
"Мы в значительной степени являемся лидерами, у нас больше всего возможности влиять на сохранение климата - у нас больше всего лесов, и мы вот, если будем бережно к ним относиться, то у нас это лидерство по определению сохраняется. Но дело не только в наших конкурентных преимуществах, имя в виду огромные территории и сибирские просторы, дело еще и в том, что мы предпринимаем для этого огромные шаги, которые раньше не могли принять. Это касается, например, использования наилучших доступных технологий в промышленности. Ну, не могли мы раньше этого делать, вот кто говорит: надо было раньше. Надо было, но не могли, все разваливалось, во-первых, во-вторых денег никогда не было для этого, кризис один за другим, причем не по нашей вине", - отметил глава государства.
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Путин добавил, что сейчас деньги на эти цели выделены, законы приняты, и все это начинает работать.
"Мы взяли на себя обязательство в рамках Парижского соглашения (по климату), обязательство большие, чем другие промышленно-развитые страны... Мы в этом смысле, мы не просто идем в тренде мирового движения в сторону поддержания экологии, а мы в чем-то на шаг впереди, но это не значит, что мы все сделали, у нас внутри огромное количество проблем подобного рода, и мы должны сделать еще больше", - сказал президент.
Он пояснил, что в этой работе РФ будет опираться на достоверные научные проработки.
"Мы и сейчас это делаем, мы не пальцем в небо тычим, смотрим - там есть облака или нет. Мы все-таки все эти решения принимаем после соответствующей проработки, после консультаций, совместной работы с научным сообществом", - пояснил Путин.
Президент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал Россия зовет!
20 ноября, 14:13
Россия будет стремиться к более "зеленому" балансу энергетики
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