У России самая "зеленая" структура энергетики, заявил Путин

"Мы в значительной степени являемся лидерами, у нас больше всего возможности влиять на сохранение климата - у нас больше всего лесов, и мы вот, если будем бережно к ним относиться, то у нас это лидерство по определению сохраняется. Но дело не только в наших конкурентных преимуществах, имя в виду огромные территории и сибирские просторы, дело еще и в том, что мы предпринимаем для этого огромные шаги, которые раньше не могли принять. Это касается, например, использования наилучших доступных технологий в промышленности. Ну, не могли мы раньше этого делать, вот кто говорит: надо было раньше. Надо было, но не могли, все разваливалось, во-первых, во-вторых денег никогда не было для этого, кризис один за другим, причем не по нашей вине", - отметил глава государства.